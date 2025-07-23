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打卡送A5和牛、加碼送拉麵券！Dream Plaza「美食優惠懶人包」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞尼克推出「生乳捲100元」限時限量優惠。圖／亞尼克提供
亞尼克推出「生乳捲100元」限時限量優惠。圖／亞尼克提供

台北信義商圈最新百貨商場「Dream Plaza」即將在7月25日正式開幕， 除了最具話題性的星巴克之外，各式各樣的新開幕餐廳、餐飲優惠，也都成為民眾關注的重點。

【黑毛屋本家信義店】

為慶祝新店開幕，推出限時3天的「A5日本和牛招待活動」。於7月25日至27日期間，凡加入乾杯會員並於現場社群打卡，即可獲贈價值480元的「A5日本和牛」1份。

【かつ丼屋 勝急】

來自日本的日式排品牌，提供「厚切里肌豬排丼飯套餐」、「腰內豬排丼飯套餐」、「棒腰內豬排丼飯」等餐點。慶祝新店開幕，首波推出台灣限定新品「海之味盛合豬排丼」。7月25日至27日，每日前20名點用「厚切里肌豬排丼飯」可享半價優惠，原價430元，優惠價215元，每日限量20份。

【姜滿堂】

7月25日至7月27日期間，消費「下班喝一杯」燒啤組（韓國啤酒160元＋原味燒酎250元），即可用 99 元加購「蔥鹽牛舌」1份，原價280元，每日限量100組，單桌單次限享優惠1次。8月31日前，會員消費滿2,000元，即可參加抽獎，有機會獲得超級VIP包廂2萬元消費金、世界三大和牛拼盤等贈禮。

【麵屋武藏】

信義店菜單推出湯「武藏」、「豚雞湯」、「魚介清湯」等三款湯頭，並推出獨家限定麵「豚天一本」，搭配以老饕豬條肉特製、長達17公分的條狀叉燒，帶來豪邁口感。 7月25日至7月27日，每日前30名消費任一拉麵品項，即贈送330元拉麵券。7月25日至9月30日，加入新會員，消費拉麵主食即免費升級為79元加值購套餐。

【八色烤肉mini】

7月25日至7月27日，點購人氣商品「醬淋烤牛肉」即享免費增量50%，每日限量30份；7月25日至7月31日，到店消費任一主餐，即贈韓式小菜兌換券1張，價值50元，送完為止；7月25日至8月31日，加入八色烤肉mini會員，憑會員畫面再享套餐白飯免費升級「韓式紫米拌飯」，價值30元。

【GooDonut】

7月25日至7月27日期間限時推出快閃活動，每日限量供應100盒人氣甜甜圈組合，內含巧克力、卡士達、開心果口味各1入及品牌提袋1只，售價260元。活動首日阿KEN出席之外，還安排阿緯合體擔任一日店長。

【排排沾Rock Beef】

主打特色台式牛排，提供招牌ROCK經典牛排、手打A5和牛漢堡排、火山熔岩起士排等品項。7月25日至7月29日，點購任一主餐，即享免費升級「超值多士套餐」，套餐包含招牌法蘭西多士、經典濃湯，每日限量30份。

【GRANDE RIVIÈRE箱根】

來自日本的法式麵包脆餅「GRANDE RIVIÈRE箱根」7月25日至9月19日期間快閃進駐Dream Plaza。主打「箱根法式麵包脆餅」與「仙石麵包脆餅方塊」，並帶來清新酸甜的「瀨戶內檸檬」新口味與「葛飾北齋浮世繪」限定包裝。現場追蹤品牌Instagram官方帳號，即贈送「法式麵包脆餅」1份。

【亞尼克】

7月25日祭出「百元生乳捲活動」，前100位到店消費者，可以100元購買亞尼克「原味生乳捲」一條，每人限購一條。開幕當日起至8月25日，消費淨額滿1,699元，贈送「野餐提袋」1個；消費滿3,000元，贈「原味生乳捲」1條。（贈品不累計）

【韓姜熙的小廚房】

7月25日至7月27日期間，凡內用點任一定食，即可用99元加購「韓式炸醬麵」1份，市價208元，每日限量100組。

【養心茶樓】

此次將蔬食料理搭配廣式與港式雙重靈魂，推出一系列全新料理設計，囊括經典港點、煲菜、炒飯到現代中式蔬食。首推精選四款招牌蒸點，另外還有番茄哞腩煲、鹹虞姬豆腐煲、豉香培根青龍等不同菜色。

【Yache韓式蔬食】

延續店內的韓式蔬食特色，本次推出6款全新料理，包括聯名韓國橋村炸雞的「橋村炸雞聯名款」，還有「巨大拉絲年糕」、「YACHE年糕餃子湯」、「青陽朱朱包」、「明太魚辣豆腐鍋」、「KIMCHI雙星辣炒」等不同餐點，各有特色。

【段純貞】

點購經典套餐滿200元，加贈20元折價券。

【Bread papa’s】

開幕推出日式香草泡芙禮盒，6入原價390元，優惠價360元。

【Habibi Pâtisserie】

7月25日至7月31日，購買6入以上禮盒可扭蛋抽獎一次，有機會獲得5入馬卡龍、4入馬卡龍等贈禮。

【WITH．唯甜】

7月25日至7月27日，「現烤法式奶酥吐司」買1送1，每日限量100名。

八色烤肉mini推出套餐升級方案。記者陳睿中／攝影
八色烤肉mini推出套餐升級方案。記者陳睿中／攝影
韓姜熙的小廚房推出「韓式炸醬麵」加購優惠。圖／豆府提供
韓姜熙的小廚房推出「韓式炸醬麵」加購優惠。圖／豆府提供
姜滿堂推出「蔥鹽牛舌99元」加購優惠，滿額有機會獲得2萬元消費金、世界三大和牛拼盤等贈禮。圖／豆府提供
姜滿堂推出「蔥鹽牛舌99元」加購優惠，滿額有機會獲得2萬元消費金、世界三大和牛拼盤等贈禮。圖／豆府提供
Yache韓式蔬食推出多款全新料理。記者陳睿中／攝影
Yache韓式蔬食推出多款全新料理。記者陳睿中／攝影
Bread papa’s開幕推出日式香草泡芙禮盒優惠。記者陳睿中／攝影
Bread papa’s開幕推出日式香草泡芙禮盒優惠。記者陳睿中／攝影
養心茶樓將蔬食料理搭配廣式與港式雙重靈魂，推出一系列全新料理。記者陳睿中／攝影
養心茶樓將蔬食料理搭配廣式與港式雙重靈魂，推出一系列全新料理。記者陳睿中／攝影
全新日式豬排「勝急」推出「厚切里肌豬排丼飯」享半價優惠。記者陳睿中／攝影
全新日式豬排「勝急」推出「厚切里肌豬排丼飯」享半價優惠。記者陳睿中／攝影
黑毛屋本家推出限時3天的「A5日本和牛招待活動」。圖／乾杯提供
黑毛屋本家推出限時3天的「A5日本和牛招待活動」。圖／乾杯提供
排排沾Rock Beef點購任一主餐，即享免費升級「超值多士套餐」。圖／排排沾Rock Beef提供
排排沾Rock Beef點購任一主餐，即享免費升級「超值多士套餐」。圖／排排沾Rock Beef提供
麵屋武藏推出獨家限定麵「豚天一本」。記者陳睿中／攝影
麵屋武藏推出獨家限定麵「豚天一本」。記者陳睿中／攝影
「GRANDE RIVIÈRE箱根」快閃Dream Plaza。圖／GRANDE RIVIÈRE箱根提供
「GRANDE RIVIÈRE箱根」快閃Dream Plaza。圖／GRANDE RIVIÈRE箱根提供

套餐 日本和牛

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