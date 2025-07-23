打卡送A5和牛、加碼送拉麵券！Dream Plaza「美食優惠懶人包」

台北信義商圈最新百貨商場「Dream Plaza」即將在7月25日正式開幕， 除了最具話題性的星巴克之外，各式各樣的新開幕餐廳、餐飲優惠，也都成為民眾關注的重點。

【黑毛屋本家信義店】

為慶祝新店開幕，推出限時3天的「A5日本和牛招待活動」。於7月25日至27日期間，凡加入乾杯會員並於現場社群打卡，即可獲贈價值480元的「A5日本和牛」1份。

【かつ丼屋 勝急】

來自日本的日式豬排品牌，提供「厚切里肌豬排丼飯套餐」、「腰內豬排丼飯套餐」、「棒腰內豬排丼飯」等餐點。慶祝新店開幕，首波推出台灣限定新品「海之味盛合豬排丼」。7月25日至27日，每日前20名點用「厚切里肌豬排丼飯」可享半價優惠，原價430元，優惠價215元，每日限量20份。

【姜滿堂】

7月25日至7月27日期間，消費「下班喝一杯」燒啤組（韓國啤酒160元＋原味燒酎250元），即可用 99 元加購「蔥鹽牛舌」1份，原價280元，每日限量100組，單桌單次限享優惠1次。8月31日前，會員消費滿2,000元，即可參加抽獎，有機會獲得超級VIP包廂2萬元消費金、世界三大和牛拼盤等贈禮。

【麵屋武藏】

信義店菜單推出湯「武藏」、「豚雞湯」、「魚介清湯」等三款湯頭，並推出獨家限定麵「豚天一本」，搭配以老饕豬條肉特製、長達17公分的條狀叉燒，帶來豪邁口感。 7月25日至7月27日，每日前30名消費任一拉麵品項，即贈送330元拉麵券。7月25日至9月30日，加入新會員，消費拉麵主食即免費升級為79元加值購套餐。

【八色烤肉mini】

7月25日至7月27日，點購人氣商品「醬淋烤牛肉」即享免費增量50%，每日限量30份；7月25日至7月31日，到店消費任一主餐，即贈韓式小菜兌換券1張，價值50元，送完為止；7月25日至8月31日，加入八色烤肉mini會員，憑會員畫面再享套餐白飯免費升級「韓式紫米拌飯」，價值30元。

【GooDonut】

7月25日至7月27日期間限時推出快閃活動，每日限量供應100盒人氣甜甜圈組合，內含巧克力、卡士達、開心果口味各1入及品牌提袋1只，售價260元。活動首日阿KEN出席之外，還安排阿緯合體擔任一日店長。

【排排沾Rock Beef】

主打特色台式牛排，提供招牌ROCK經典牛排、手打A5和牛漢堡排、火山熔岩起士排等品項。7月25日至7月29日，點購任一主餐，即享免費升級「超值多士套餐」，套餐包含招牌法蘭西多士、經典濃湯，每日限量30份。

【GRANDE RIVIÈRE箱根】

來自日本的法式麵包脆餅「GRANDE RIVIÈRE箱根」7月25日至9月19日期間快閃進駐Dream Plaza。主打「箱根法式麵包脆餅」與「仙石麵包脆餅方塊」，並帶來清新酸甜的「瀨戶內檸檬」新口味與「葛飾北齋浮世繪」限定包裝。現場追蹤品牌Instagram官方帳號，即贈送「法式麵包脆餅」1份。

【亞尼克】

7月25日祭出「百元生乳捲活動」，前100位到店消費者，可以100元購買亞尼克「原味生乳捲」一條，每人限購一條。開幕當日起至8月25日，消費淨額滿1,699元，贈送「野餐提袋」1個；消費滿3,000元，贈「原味生乳捲」1條。（贈品不累計）

【韓姜熙的小廚房】

7月25日至7月27日期間，凡內用點任一定食，即可用99元加購「韓式炸醬麵」1份，市價208元，每日限量100組。

【養心茶樓】

此次將蔬食料理搭配廣式與港式雙重靈魂，推出一系列全新料理設計，囊括經典港點、煲菜、炒飯到現代中式蔬食。首推精選四款招牌蒸點，另外還有番茄哞腩煲、鹹虞姬豆腐煲、豉香培根青龍等不同菜色。

【Yache韓式蔬食】

延續店內的韓式蔬食特色，本次推出6款全新料理，包括聯名韓國橋村炸雞的「橋村炸雞聯名款」，還有「巨大拉絲年糕」、「YACHE年糕餃子湯」、「青陽朱朱包」、「明太魚辣豆腐鍋」、「KIMCHI雙星辣炒」等不同餐點，各有特色。

【段純貞】

點購經典套餐滿200元，加贈20元折價券。

【Bread papa’s】

開幕推出日式香草泡芙禮盒，6入原價390元，優惠價360元。

【Habibi Pâtisserie】

7月25日至7月31日，購買6入以上禮盒可扭蛋抽獎一次，有機會獲得5入馬卡龍、4入馬卡龍等贈禮。

【WITH．唯甜】

7月25日至7月27日，「現烤法式奶酥吐司」買1送1，每日限量100名。 八色烤肉mini推出套餐升級方案。記者陳睿中／攝影 韓姜熙的小廚房推出「韓式炸醬麵」加購優惠。圖／豆府提供 姜滿堂推出「蔥鹽牛舌99元」加購優惠，滿額有機會獲得2萬元消費金、世界三大和牛拼盤等贈禮。圖／豆府提供 Yache韓式蔬食推出多款全新料理。記者陳睿中／攝影 Bread papa’s開幕推出日式香草泡芙禮盒優惠。記者陳睿中／攝影 養心茶樓將蔬食料理搭配廣式與港式雙重靈魂，推出一系列全新料理。記者陳睿中／攝影 全新日式豬排「勝急」推出「厚切里肌豬排丼飯」享半價優惠。記者陳睿中／攝影 黑毛屋本家推出限時3天的「A5日本和牛招待活動」。圖／乾杯提供 排排沾Rock Beef點購任一主餐，即享免費升級「超值多士套餐」。圖／排排沾Rock Beef提供 麵屋武藏推出獨家限定麵「豚天一本」。記者陳睿中／攝影 「GRANDE RIVIÈRE箱根」快閃Dream Plaza。圖／GRANDE RIVIÈRE箱根提供

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