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vivo首款摺疊機X Fold5開放預購 台灣是國際版配貨量最大市場

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
vivo X Fold5即日起正式開放預購。圖／台灣vivo提供
vivo X Fold5即日起正式開放預購。圖／台灣vivo提供

vivo首度在台灣市場引進摺疊機X Fold5，今（23）日起開放預購。vivo台灣總經理陳怡婷表示，目前台灣是X Fold5國際版配貨量最大的市場 ，顯示vivo總部對台灣本地市場相當重視，台灣vivo已向總部積極爭取追加到貨量，後續也不排除引進其他色系版本，但仍須視市場回饋與總部供應狀況彈性調整。

陳怡婷表示，推出X Fold5正是為了解決摺疊機市場痛點，以輕盈、續航與AI智慧體驗三箭齊發，對應消費者最實際的商務及日常需求。更重要的是，vivo將X Fold5打造成消費者願意買也買得起的選擇，所以vivo從盒內配件、價格、使用體驗到售後服務，全方位滿足消費者需求，期待X Fold5徹底打破入手門檻，讓摺疊旗艦走入消費者日常。

消費者對於台灣、香港兩地售價不同提出疑問，陳怡婷指出，主要是因為兩地通路生態差異。台灣市場近半銷售來自系統商通路，對於在地維運及售後等後續服務的需求更高，因此會有不同的訂價考量；此外，國際版支援eSIM、系統設定也有不同，並非一模一樣的產品。

陳怡婷也說， vivo作為市場後進者，以學習者心態投入，不走價格戰，而是聚焦解決用戶痛點、穩健建立信任。vivo也相信，只要產品做得好、服務到位，市場自然會有回應。展望今年下半年，vivo將會聚焦提升品牌曝光與用戶觸及率、擴大產品線、涵蓋更多使用場景、強化經銷商合作，打造更緊密、更具效率的品牌生態系。

X Fold 消費者

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