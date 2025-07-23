DREAM PLAZA打出夜經濟王牌 博客來、星巴克雙雙24小時營業

信義計畫區百貨市場再添新戰力，由統一集團全新打造、接棒原信義誠品商圈核心據點的DREAM PLAZA，即將於本周五正式開幕。面對競爭激烈的信義區，DREAM PLAZA打出「夜經濟」王牌，主打博客來與星巴克雙雙24小時營業，成為信義計畫區唯一「不打烊」的複合型商場新據點。

DREAM PLAZA全館營業面積達7,500坪，預計引進超過300個品牌，其中最大亮點為坐落於6樓與7樓的「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」，占地近千坪，為品牌在亞洲首間旗艦級空間，不僅結合創意咖啡調酒吧（Mixology Bar）、Teavana茶瓦納吧、現烤烘焙坊與預約制尊榮體驗區，更設置咖啡體驗室，打造沉浸式品飲與咖啡文化交流場域。特別的是，星巴克調酒吧區為24小時營業，瞄準夜晚小酌、深夜咖啡需求族群，亦是目前全台唯一24小時營業的星巴克。

另一大焦點為博客來首家實體旗艦書店，坪數超過300坪，主打24小時不打烊服務，與誠品松菸同樣訴求深夜閱讀市場，兩大書店在夜讀商機正面對決。博客來館內藏書逾七萬冊，並打造跨越紙本與電子的沉浸式空間。全店規劃五大主題區，包括書畫交融的「玲廊滿藝」、綠意包圍的「閱讀綠境」、漫畫繪本專區「圖像穿廊」、電子與有聲書體驗區，以及結合AI互動的智慧書櫃牆，期望成為都會夜讀族的全新聚點。

統一集團在DREAM PLAZA內並引進旗下高端超市品牌Mia C’bon，以200坪通透式開放空間打造，並首創複合式飲食空間，集結多家人氣名店料理與現做便當，主打鎖定周邊辦公大樓林立的上班族客群，搶攻信義區龐大的即食與便當商機。

便當料理方面，Mia C’bon聯手多家台灣知名品牌推出多樣選擇，包括「筑前屋」的豬排、唐揚雞與海鮮便當、「東門鴨莊燒臘」的油雞、叉燒與燒鴨、「無限廚房」的泰式風味餐，以及「瀧川珍味」隨季節更換的稻荷壽司與太卷壽司，還有「米時廚房」推出三款精選沙拉，主打健康、輕盈與飽足兼備的餐盒內容。

此外，超市內也設有Mia C’bon Café，主打由冠軍職人監製、採用屏東神山巴魯那莊園咖啡豆的現煮精品咖啡，並首度推出「杯果杯GO果昔冰沙」系列，搶攻追求健康與便利的輕食族群。

值得一提的是，現煎熟食區持續提供現點現煎服務，並推出每日限量20份的現煎餐盒，如和牛漢堡（129元）、和牛丼飯（299元）、美牛與豬肉燒肉飯（各150元），均搭配產銷履歷認證蔬菜，強化品質訴求。此外，現場亦設置用餐座位與葡萄酒現飲區，每日提供兩款精選紅酒（每杯180～200元），提升用餐儀式感，進一步吸引高端消費族群的青睞。 博客來首家實體旗艦書店，占地逾300坪，主打24小時不打烊，與誠品松菸同樣瞄準深夜閱讀市場，兩大書店正面交鋒，搶攻夜讀商機。記者嚴雅芳／攝影

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