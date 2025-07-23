統一超（2912）旗下星巴克台灣首間旗艦店將在25日於統一新百貨DREAM PLAZA登場，包含六樓及戶外空間外，導入全新五大特色吧檯兼具咖啡體驗空間。

星巴克表示，本間旗艦店為首間集結特色吧檯，「星巴克創意調酒吧檯(Mixology Bar)」、「茶瓦納吧檯(Teavana™ Bar)」、「烘焙點心坊Bakery」和奢華禮遇的「尊榮體驗區(Siren's Lounge)」，並設有提供咖啡師與顧客深度交流的「咖啡體驗室(Coffee Experience Room)」，邀請咖啡師與顧客深度交流，共同探索咖啡的無限可能。

同步導入「星巴克典藏摩登吧檯 (Starbucks Reserve™ Bar) 」與「經典吧檯(Central Bar)」，全新五大特色吧檯兼具咖啡體驗空間。

該星巴克店內推出逾百項門市限定飲品與專屬商品，此外，也打造採預約制座席的「尊榮體驗區」，為品味非凡的賓客量身打造，匯聚最完整的咖啡美食體驗與精緻服務細節。

歡慶台灣市場首間星巴克旗艦店「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」璀璨開幕，將推出三款聯名限量典藏BE@RBRICK，本次400%尺寸攜手BE@RBRICK與馬來西亞錫器品牌ROYAL SELANGOR展開三方合作，共同打造兩款錫製「400%錫典藏BE@RBRICK ROYAL SELANGOR」、「400%錫典藏24K BE@RBRICK ROYAL SELANGOR」，呈現極致工藝。另同步推出小尺寸的「100%典藏BE@RBRICK套組」，供藏家細緻收藏。 全台最大星巴克要來了，打造五大全新特色吧檯。星巴克/提供

商品推薦