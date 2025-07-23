奢華再定義 Balenciaga發表2025冬季廣告 優渥品味的精緻剪影

社會富裕階級的生活永遠令人好奇，因為他們可以自由支配的經濟資源相對較多、因此也是支撐時尚、奢侈品的主要市場。Balenciaga正式發表了品牌2025年冬季形象廣告，由時尚攝影名家Juergen Teller掌鏡，重現了他1999年發表的「The Clients」系列：一種精緻、優渥的品味生活剪影。

包含Nicole Kidman、法國資深影后Isabelle Huppert、傳奇名模Claudia Schiffer、阿諾之子暨新生代演員Patrick Schwarzenegger都在本次2025冬季形象廣告中入鏡。Juergen Teller與擔任創意搭檔Dovile一起合作，在法國西南部的飯店中取景。由於Juergen Teller曾在1999年於W Magazine發表了一系列名為「The Clients」的平面攝影，嘗試並格高級訂製VIP的生活樣貌，因此本季影像也以此為基礎、歷時25年後將經典重現。

於是我們看到Balenciaga經典的前衛實驗與顛覆性，以一種性感的姿態呈現；Nicole Kidman、中國超模劉雯、Claudia Schiffer皆辣秀長腿，但Nicole Kidman身披一襲黑色蕾絲亮片刺繡洋裝正與白色的床面形成鮮明對比，劉雯的螢光桃紅色洋裝結合了泳裝式的超高開衩與宛如小女孩甜美風格的深V上的蝴蝶結，同時手持一款小型橘色鱷魚皮的Rodeo包款；法國影后Isabelle Huppert以皮草大衣手捧一款深紫色Le City鱷魚包款，仔細一看：雙手更配戴上一套Alpinestars的極限風格機車手套，另一邊Patrick Schwarzenegge則以全套黑西裝、白襯衫，握取一頂Balenciaga與Alpinestars的聯名黑色安全帽，像是從動作電影螢幕中走入了現實。

本次發表的2025冬季系列雖然並非高級訂製，但Balenciaga仍透過影像傳遞一種強烈的風格宣言：優渥與冒險可以並存，奢華的真義即是打破規則，無視常規拘束。 阿諾之子暨新生代演員Patrick Schwarzenegger。圖／Balenciaga提供 Balenciaga新款的Bel Air平底芭蕾舞鞋已在冬季形象廣告中搶先亮相。圖／Balenciaga提供 中國超模劉雯以一身超高衩螢光桃紅洋裝手提一只橘色鱷魚皮Rodeo包款。圖／Balenciaga提供 法國資深影后Isabelle Huppert在2025冬季Balenciaga形象中，展示了從容氣質與顛覆的兩種殊異形象。圖／Balenciaga提供 Aviator剪毛羊皮款的Le City肩背手提包，是Balenciaga 2025冬季同系列包款的最新設計。圖／Balenciaga提供

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