《聖母殺手》殺手世界的孤寂與守護 冷冽外表下的人性微光

韓國導演閔奎東這次帶來的《聖母殺手》，改編自具竝模小說《파과》，表面看來是場關於殺手之間的宿命對決，實際卻埋藏著人性與情感的悄聲回音。電影聚焦於傳奇殺手「爪角」（李慧英 飾）與新銳殺手「鬥牛」（金聖喆 飾）之間的交錯命運，角色皆不多言，卻個性鮮明，各懷創傷。

故事起於一則殺手界的潛規則「不能擁有想守護之物」。當年立下誓言的「爪角」，卻在受傷之際遇上獸醫，原本封閉的內心逐漸鬆動，連帶讓觀眾看見她冷血外表下尚存的柔軟。這份轉變，不只點燃了與鬥牛之間的衝突，也讓整部電影多了份掙扎與詩意。

鴻聯國際／提供

片中動作戲編排令人印象深刻，尤其李慧英年過60，卻仍在鏡頭前揮刀翻身、對打奔跑，毫無違和。有人說這是韓版的「女版約翰・威克」，但其實《聖母殺手》更內斂，更多情緒留白。打鬥不單是爽片橋段，更像是角色之間情感矛盾的具象延伸。

金聖喆飾演的鬥牛一角，則展現出年輕殺手的衝動與迷惘。他不是純粹的反派，也非正義的執行者，而是背負過往創傷、渴望認同與目標的漂泊者。當「爪角」成了他的投射與挑戰對象，師徒情感變成殺機伏藏的暗潮，也讓兩人之間的對峙更具張力。

儘管電影有些段落節奏偏慢，特別是中後段轉場與時間線略顯跳躍，劇情鋪陳也非人人買單，但那股壓抑感與角色之間的空氣張力，仍讓人不自覺沉入其中。像是「爪角」與獸醫相處的幾場戲，幾乎沒有過多對白，卻透過眼神與沉默傳遞出她逐漸鬆動的內心，而「鬥牛」與爪角的糾纏之中，情緒逐步走向崩潰。這些細膩安排，讓觀眾在殺戮之外，看見角色各自的人性斷面。

鴻聯國際／提供

《聖母殺手》不見得是一部大眾取向的動作爽片，卻提供了一種另類觀看殺手故事的視角。當殺手不再只是冷血的機器，而是會受傷、會猶疑，甚至在槍火與刀鋒之外，還想抓住些什麼...過往回憶的溫暖，讓那些打鬥之間的空白，才真正有了溫度與重量。

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

商品推薦