快訊

周台英遭註銷教練證 簡奇陞指「並非我的訴求」：別搞得像我要逼死教練

客運遭撞畫面曝…他坐第一排靠窗殞命 倖存者：傷重乘客多坐在左前方

一秒認出台灣人！他出國見「1優良習慣」藏不住 空姐點頭：能戴就戴

vivo搶攻折疊機市場 折疊旗艦機 X Fold 5登「台」

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
vivo宣布，7月23日將正式在台灣開賣摺疊vivo X Fold 5，vivo總經理陳怡婷（左）看好台灣市場需求。圖／vivo提供
vivo宣布，7月23日將正式在台灣開賣摺疊vivo X Fold 5，vivo總經理陳怡婷（左）看好台灣市場需求。圖／vivo提供

搶攻折疊手機市場，vivo 23日宣布在台推出vivo X Fold 5，為vivo在台首款上市的折疊機，不僅以低於5.5萬元（建議售價 52,990 元）搶市，並祭出多元舊換新折抵方案，多項優惠期降低折疊機入手門檻，帶動新的折疊風潮。

vivo台灣總經理陳怡婷表示，vivo經過市調、討論，發現消費者對於折疊機的擔憂，包括折痕、維修、電池續航、價格高等痛點，此時推出X Fold5正是為了解決市場痛點，以輕盈、續航與AI智慧體驗三箭齊發，對應消費者最實際的商務及日常需求。同時將X Fold5打造成消費者願意買也買得起的選擇，vivo設計多元優惠方案，從盒內配件、價格、使用體驗到售後服務，期滿足消費者需求，希望透過X Fold5打破入手門檻，讓折疊旗艦走入消費者日常。

vivo表示，自7月23日至8月3日，全台vivo官方體驗店開放實機體驗並提供超值預購優惠，舊換新最高加碼12,000元。vivo官方商城及指定電商平台賣場也同步開啟線上預購，凡完成預購並至官網登錄者，即贈5,000元旅遊金好禮。

vivo並在BELLAVITA寶麗廣場，打造為期四天的「輕境漫遊所」，將產品核心精神與大折疊優雅科技生活巧妙融合為五大互動展區：輕鬆拍出夏日時尚大片的「輕境亭」、體驗水中拍攝的「微距斑斕」、蔡司長焦鏡頭彩蛋探索的「長焦瞭望台」，現場的「無憂回憶」區、「花漾散策」更提供限量即印照片及每日限量打卡贈送的手綁花束。讓消費者感受升級大摺生活的優雅強大，為日常、商務及娛樂輕鬆升級。

vivo X Fold 5機身重量僅217克，搭載6,000mAh電池，並導入AI四季人像、AI魔法移動、AI錄音速記等多項功能，可同時運行最多五個APP，可望成為多工與高效的行動辦公利器。

AI vivo 消費

延伸閱讀

全民權證／新日興 兩檔聚光

全球首款搭載半固態電池量產電動車！全新MG4 將於8月登場

高雄三元能源電池爆炸瞬間恐怖畫面曝 粉塵傾瀉男警跌倒、消防員閃避

比亞迪的刀片電池充電速度竟然跟燃油車加油一樣快？

相關新聞

DREAM PLAZA打出夜經濟王牌 博客來、星巴克雙雙24小時營業

信義計畫區百貨市場再添新戰力，由統一集團全新打造、接棒原信義誠品商圈核心據點的DREAM PLAZA，即將於本周五正式開...

《聖母殺手》殺手世界的孤寂與守護 冷冽外表下的人性微光

韓國導演閔奎東這次帶來的《聖母殺手》，改編自具竝模小說《파과》，表面看來是場關於殺手之間的宿命對決，實際卻埋藏著人性與情感的悄聲回音。電影聚焦於傳奇殺手「爪角」（李慧英 飾）與新銳殺手「鬥牛」（金聖喆

奢華再定義 Balenciaga發表2025冬季廣告 優渥品味的精緻剪影

社會富裕階級的生活永遠令人好奇，因為他們可以自由支配的經濟資源相對較多、因此也是支撐時尚、奢侈品的主要市場。Balenc...

RO仙境玩家召集令！萊爾富限時推買樂法職人奶茶「抽虛寶鑽石、金幣」

萊爾富樂法系列飲品與《RO仙境傳說：Ragnarok Crush》攜手合作，即日起至8月12日於全台萊爾富門市購買任一瓶...

父親節風格獻禮 從低調牢靠到潮流個性Tiffany全包了

父親節將至，蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）精選多款兼具設計感與紀念意義的珠寶與腕表的經典設計，...

vivo摺疊機X Fold5登台 搶攻市場商機

vivo全新摺疊旗艦X Fold5今日正式登台，以輕薄設計、超強續航與旗艦級影像實力，重新定義摺疊手機體驗，迅速引發市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。