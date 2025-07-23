vivo搶攻折疊機市場 折疊旗艦機 X Fold 5登「台」

搶攻折疊手機市場，vivo 23日宣布在台推出vivo X Fold 5，為vivo在台首款上市的折疊機，不僅以低於5.5萬元（建議售價 52,990 元）搶市，並祭出多元舊換新折抵方案，多項優惠期降低折疊機入手門檻，帶動新的折疊風潮。

vivo台灣總經理陳怡婷表示，vivo經過市調、討論，發現消費者對於折疊機的擔憂，包括折痕、維修、電池續航、價格高等痛點，此時推出X Fold5正是為了解決市場痛點，以輕盈、續航與AI智慧體驗三箭齊發，對應消費者最實際的商務及日常需求。同時將X Fold5打造成消費者願意買也買得起的選擇，vivo設計多元優惠方案，從盒內配件、價格、使用體驗到售後服務，期滿足消費者需求，希望透過X Fold5打破入手門檻，讓折疊旗艦走入消費者日常。

vivo表示，自7月23日至8月3日，全台vivo官方體驗店開放實機體驗並提供超值預購優惠，舊換新最高加碼12,000元。vivo官方商城及指定電商平台賣場也同步開啟線上預購，凡完成預購並至官網登錄者，即贈5,000元旅遊金好禮。

vivo並在BELLAVITA寶麗廣場，打造為期四天的「輕境漫遊所」，將產品核心精神與大折疊優雅科技生活巧妙融合為五大互動展區：輕鬆拍出夏日時尚大片的「輕境亭」、體驗水中拍攝的「微距斑斕」、蔡司長焦鏡頭彩蛋探索的「長焦瞭望台」，現場的「無憂回憶」區、「花漾散策」更提供限量即印照片及每日限量打卡贈送的手綁花束。讓消費者感受升級大摺生活的優雅強大，為日常、商務及娛樂輕鬆升級。

vivo X Fold 5機身重量僅217克，搭載6,000mAh電池，並導入AI四季人像、AI魔法移動、AI錄音速記等多項功能，可同時運行最多五個APP，可望成為多工與高效的行動辦公利器。

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