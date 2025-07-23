RO仙境玩家召集令！萊爾富限時推買樂法職人奶茶「抽虛寶鑽石、金幣」
萊爾富樂法系列飲品與《RO仙境傳說：Ragnarok Crush》攜手合作，即日起至8月12日於全台萊爾富門市購買任一瓶「樂法職人奶茶600ml」（古早味奶茶、手作黑糖醇奶茶、焙茶烏龍厚奶茶），結帳即可獲得內含虛寶序號的小白單，掃描兌換後，有機會拿下最高50萬金幣、4,000鑽石等豪華虛寶，數量有限，送完為止。
同步登場的還有萊爾富「來蓋章」限時集章活動，即日起至8月12日Hi-Life會員至門市購買指定「樂法茶系列650ml」（含錫蘭紅茶、四季春茶、金萱烏龍、檸檬紅茶、梅子綠茶）即可獲得1章，購買第2瓶只要10元，還能一次拿2章；集滿指定章數即可兌換多項好禮：集滿5章換茶葉蛋、10章換樂法茶飲650ml系列任1瓶，滿20章更能免費帶走「哈根達斯迷你杯冰淇淋」一杯，數量有限，兌完為止，商品兌換期限至8月19日止。
「盛夏轉轉樂」活動火熱加碼第二波，即日起至8月12日除了冷飲優惠外，人氣甜點也加入戰局，指定優格、果凍、布丁等任選2件即可參加1次「轉轉樂」抽獎，有機會轉出最低「任2件0元起」的優惠，更可能抽中「2件59折」、「69折」、「79折」等多重折扣。購買4件即可轉2次，以此類推。
此外，萊爾富獨家限定推出「亞尼克乳牛可可雙漩生乳捲」，外觀結合手繪特黑與原味泡芙蛋糕反捲成型，搭配乳牛斑紋與雙色雙餡，濃郁可可與北海道乳霜交織出滑順口感，即日起至7月31日可於全台萊爾富門市訂購，16條成團價5,136元（每條321元）。
●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。
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