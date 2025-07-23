快訊

與美第4輪談判...鄭麗君率團展新一輪磋商 政院曝：盼解決貿易分歧

足球／足協祭重處！周台英處分出爐 註銷教練證並逐出球壇

2025全球最強護照排名「這1國」蟬聯榜首 台灣「持139個免簽」名次曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

RO仙境玩家召集令！萊爾富限時推買樂法職人奶茶「抽虛寶鑽石、金幣」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富樂法系列飲品首度與超人氣遊戲《RO仙境傳說》展開跨界聯名，即日起至8月12日於全台萊爾富門市購買結帳即可獲得內含虛寶序號的小白單，數量有限，送完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富樂法系列飲品首度與超人氣遊戲《RO仙境傳說》展開跨界聯名，即日起至8月12日於全台萊爾富門市購買結帳即可獲得內含虛寶序號的小白單，數量有限，送完為止。圖／萊爾富提供

萊爾富樂法系列飲品與《RO仙境傳說：Ragnarok Crush》攜手合作，即日起至8月12日於全台萊爾富門市購買任一瓶「樂法職人奶茶600ml」（古早味奶茶、手作黑糖醇奶茶、焙茶烏龍厚奶茶），結帳即可獲得內含虛寶序號的小白單，掃描兌換後，有機會拿下最高50萬金幣、4,000鑽石等豪華虛寶，數量有限，送完為止。

同步登場的還有萊爾富「來蓋章」限時集章活動，即日起至8月12日Hi-Life會員至門市購買指定「樂法茶系列650ml」（含錫蘭紅茶、四季春茶、金萱烏龍、檸檬紅茶、梅子綠茶）即可獲得1章，購買第2瓶只要10元，還能一次拿2章；集滿指定章數即可兌換多項好禮：集滿5章換茶葉蛋、10章換樂法茶飲650ml系列任1瓶，滿20章更能免費帶走「哈根達斯迷你杯冰淇淋」一杯，數量有限，兌完為止，商品兌換期限至8月19日止。

「盛夏轉轉樂」活動火熱加碼第二波，即日起至8月12日除了冷飲優惠外，人氣甜點也加入戰局，指定優格、果凍、布丁等任選2件即可參加1次「轉轉樂」抽獎，有機會轉出最低「任2件0元起」的優惠，更可能抽中「2件59折」、「69折」、「79折」等多重折扣。購買4件即可轉2次，以此類推。

此外，萊爾富獨家限定推出「亞尼克乳牛可可雙漩生乳捲」，外觀結合手繪特黑與原味泡芙蛋糕反捲成型，搭配乳牛斑紋與雙色雙餡，濃郁可可與北海道乳霜交織出滑順口感，即日起至7月31日可於全台萊爾富門市訂購，16條成團價5,136元（每條321元）。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

萊爾富「來蓋章」活動即日起至8月12日會員於門市購買指定樂法茶系列650ml，即可獲得1章，集章數達標即可兌換指定好禮。圖／萊爾富提供
萊爾富「來蓋章」活動即日起至8月12日會員於門市購買指定樂法茶系列650ml，即可獲得1章，集章數達標即可兌換指定好禮。圖／萊爾富提供
萊爾富「盛夏轉轉樂」第二波開跑，即日起至8月12日優格、果凍、布丁加碼一起轉優惠，任選2件即可參加1次轉轉樂抽獎，有機會獲得最低「任2件0元起」圖／萊爾富提供
萊爾富「盛夏轉轉樂」第二波開跑，即日起至8月12日優格、果凍、布丁加碼一起轉優惠，任選2件即可參加1次轉轉樂抽獎，有機會獲得最低「任2件0元起」圖／萊爾富提供
萊爾富獨家限定推出「亞尼克乳牛可可雙漩生乳捲」，即日起至7月31日可於全台萊爾富門市訂購，16條成團價5,136元（每條321元）。圖／萊爾富提供
萊爾富獨家限定推出「亞尼克乳牛可可雙漩生乳捲」，即日起至7月31日可於全台萊爾富門市訂購，16條成團價5,136元（每條321元）。圖／萊爾富提供

奶茶 可可

延伸閱讀

寶格麗新珠寶交織繽紛彩色寶石 充滿歡愉的義式華麗美學

李聖經美背全裸登時尚雜誌秀珍珠珠寶 舒華直角肩超性感！

明年起乳牛死亡保險強制納保 農業部補助一半保費

哈根達斯「10元多一球」迎國際冰淇淋節！萊爾富「迷你杯買3送3」、大潤發和全聯「品脫杯特價269元」

相關新聞

RO仙境玩家召集令！萊爾富限時推買樂法職人奶茶「抽虛寶鑽石、金幣」

萊爾富樂法系列飲品與《RO仙境傳說：Ragnarok Crush》攜手合作，即日起至8月12日於全台萊爾富門市購買任一瓶...

父親節風格獻禮 從低調牢靠到潮流個性Tiffany全包了

父親節將至，蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）精選多款兼具設計感與紀念意義的珠寶與腕表的經典設計，...

vivo摺疊機X Fold5登台 搶攻市場商機

vivo全新摺疊旗艦X Fold5今日正式登台，以輕薄設計、超強續航與旗艦級影像實力，重新定義摺疊手機體驗，迅速引發市場...

LV最新旅行精神標誌包 Express包復古柔軟超實用

由路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）女裝藝術總監Nicolas Ghesquière打造的2025-202...

「全家×好丘」挑戰貝果天花板！SOHOT炎選推「啦啦應援心心串、全壘打棒球串」

全家便利商店2023年起與「好丘」聯名推出一系列貝果商品，熱銷破億，今年雙方再度聯手，針對口感全新升級，透過高溫水蒸製法...

寶格麗新珠寶交織繽紛彩色寶石 充滿歡愉的義式華麗美學

義大利高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）擅長透過彩色寶石揮灑色彩藝術美學，素有「彩寶魔法師」美譽。繼日前發表的2025...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。