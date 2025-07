父親節風格獻禮 從低調牢靠到潮流個性Tiffany全包了

父親節將至,蒂芙尼(Tiffany & Co.,簡稱Tiffany)精選多款兼具設計感與紀念意義的珠寶與腕表的經典設計,獻給每一位在生活中默默守護、影響深遠的父親。從擁有建築美感與精準工藝的Atlas®系列腕表、象徵情感連結的Tiffany Lock系列戒指、極具平衡美學的Tiffany HardWear系列項鍊與手鍊,以及風格沉穩內斂的Sixteen Stone by Tiffany系列戒指,Tiffany為不同風格的父親打造獨具個性的時尚造型。

自1983年問世以來備受青睞的Tiffany Atlas®系列腕表M靈感源自品牌創辦人設立於百老匯的Atlas巨鐘,表款融合羅馬數字刻度與層次分明的表面設計,象徵父親堅定可靠的精神,亦是代代相傳的經典之選。今年Tiffany全新演繹這款經典之作,全新38毫米精鋼款式搭載瑞士自動機芯,成為當代優雅男士的風格象徵。

作為對父親最深情的獻禮,兩款戒指的設計別具意義。Tiffany Lock戒指象徵守護與連結,簡約鎖形設計傳遞著家人之間牢不可破的情感紐帶;Sixteen Stone戒指則以十字繡靈感演繹家族傳承的情感。戒指既可單獨配戴,也能層疊混搭,為日常造型注入個人風格,並將心意隨身攜帶。

Tiffany HardWear系列,以強烈結構與精緻工藝平衡剛柔之美,是紐約街頭精神的率性之選。白K金鑲鑽漸層扣環項鍊,張力十足卻不失優雅,全新登場的鈦金與白K金鏈結手鍊,質感輕盈、色調摩登,詮釋現代父親沉穩中帶有個性的日常穿搭。 Tiffany HardWear鈦金與白K金鏈結手鍊大型款,約33萬4,000元。圖/Tiffany提供 Tiffany HardWear白K金鑲鑽漸層扣環項鍊,約167萬元。圖/Tiffany提供 Tiffany Atlas®系列38毫米Tiffany Blue藍面精鋼自動腕表,16萬1,000元。圖/Tiffany提供 模特兒配戴Tiffany Lock系列玫瑰金鑽石戒指。圖/Tiffany提供 Sixteen Stone by Tiffany鉑金鑲嵌鑽石戒指,約51萬元。圖/Tiffany提供 (由上至下)Tiffany Lock玫瑰K金鑽石戒指,約12萬8,000元,Tiffany Lock黃K金戒指,約44,000元。圖/Tiffany提供 (由左至右)Sixteen Stone by Tiffany玫瑰K金鑲嵌鑽石戒指,約46萬3,000元;鉑金鑲嵌鑽石戒指, 約51萬元;鉑金與黃K金鑲嵌鑽石戒指,約50萬元。圖/Tiffany提供 Sixteen Stone by Tiffany鉑金鑲嵌鑽石戒指,約51萬元。圖/Tiffany提供 Tiffany HardWear黃K金鑲鑽鏈結手鍊中型款,69萬5,000元。圖/Tiffany提供

