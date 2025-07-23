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父親節風格獻禮 從低調牢靠到潮流個性Tiffany全包了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
男士模特兒配戴Tiffany Atlas®系列38毫米銀白色面盤精鋼自動腕表，17萬7,000元。圖／Tiffany提供
男士模特兒配戴Tiffany Atlas®系列38毫米銀白色面盤精鋼自動腕表，17萬7,000元。圖／Tiffany提供

父親節將至，蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）精選多款兼具設計感與紀念意義的珠寶與腕表的經典設計，獻給每一位在生活中默默守護、影響深遠的父親。從擁有建築美感與精準工藝的Atlas®系列腕表、象徵情感連結的Tiffany Lock系列戒指、極具平衡美學的Tiffany HardWear系列項鍊與手鍊，以及風格沉穩內斂的Sixteen Stone by Tiffany系列戒指，Tiffany為不同風格的父親打造獨具個性的時尚造型。

自1983年問世以來備受青睞的Tiffany Atlas®系列腕表Ｍ靈感源自品牌創辦人設立於百老匯的Atlas巨鐘，表款融合羅馬數字刻度與層次分明的表面設計，象徵父親堅定可靠的精神，亦是代代相傳的經典之選。今年Tiffany全新演繹這款經典之作，全新38毫米精鋼款式搭載瑞士自動機芯，成為當代優雅男士的風格象徵。

作為對父親最深情的獻禮，兩款戒指的設計別具意義。Tiffany Lock戒指象徵守護與連結，簡約鎖形設計傳遞著家人之間牢不可破的情感紐帶；Sixteen Stone戒指則以十字繡靈感演繹家族傳承的情感。戒指既可單獨配戴，也能層疊混搭，為日常造型注入個人風格，並將心意隨身攜帶。

Tiffany HardWear系列，以強烈結構與精緻工藝平衡剛柔之美，是紐約街頭精神的率性之選。白K金鑲鑽漸層扣環項鍊，張力十足卻不失優雅，全新登場的鈦金與白K金鏈結手鍊，質感輕盈、色調摩登，詮釋現代父親沉穩中帶有個性的日常穿搭。

Tiffany HardWear鈦金與白K金鏈結手鍊大型款，約33萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear鈦金與白K金鏈結手鍊大型款，約33萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear白K金鑲鑽漸層扣環項鍊，約167萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear白K金鑲鑽漸層扣環項鍊，約167萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas®系列38毫米Tiffany Blue藍面精鋼自動腕表，16萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas®系列38毫米Tiffany Blue藍面精鋼自動腕表，16萬1,000元。圖／Tiffany提供
模特兒配戴Tiffany Lock系列玫瑰金鑽石戒指。圖／Tiffany提供
模特兒配戴Tiffany Lock系列玫瑰金鑽石戒指。圖／Tiffany提供
Sixteen Stone by Tiffany鉑金鑲嵌鑽石戒指，約51萬元。圖／Tiffany提供
Sixteen Stone by Tiffany鉑金鑲嵌鑽石戒指，約51萬元。圖／Tiffany提供
（由上至下）Tiffany Lock玫瑰K金鑽石戒指，約12萬8,000元，Tiffany Lock黃K金戒指，約44,000元。圖／Tiffany提供
（由上至下）Tiffany Lock玫瑰K金鑽石戒指，約12萬8,000元，Tiffany Lock黃K金戒指，約44,000元。圖／Tiffany提供
（由左至右）Sixteen Stone by Tiffany玫瑰K金鑲嵌鑽石戒指，約46萬3,000元；鉑金鑲嵌鑽石戒指， 約51萬元；鉑金與黃K金鑲嵌鑽石戒指，約50萬元。圖／Tiffany提供
（由左至右）Sixteen Stone by Tiffany玫瑰K金鑲嵌鑽石戒指，約46萬3,000元；鉑金鑲嵌鑽石戒指， 約51萬元；鉑金與黃K金鑲嵌鑽石戒指，約50萬元。圖／Tiffany提供
Sixteen Stone by Tiffany鉑金鑲嵌鑽石戒指，約51萬元。圖／Tiffany提供
Sixteen Stone by Tiffany鉑金鑲嵌鑽石戒指，約51萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear黃K金鑲鑽鏈結手鍊中型款，69萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear黃K金鑲鑽鏈結手鍊中型款，69萬5,000元。圖／Tiffany提供

戒指 Tiffany

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