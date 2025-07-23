父親節風格獻禮 從低調牢靠到潮流個性Tiffany全包了

父親節將至，蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）精選多款兼具設計感與紀念意義的珠寶與腕表的經典設計，獻給每一位在生活中默默守護、影響深遠的父親。從擁有建築美感與精準工藝的Atlas®系列腕表、象徵情感連結的Tiffany Lock系列戒指、極具平衡美學的Tiffany HardWear系列項鍊與手鍊，以及風格沉穩內斂的Sixteen Stone by Tiffany系列戒指，Tiffany為不同風格的父親打造獨具個性的時尚造型。

自1983年問世以來備受青睞的Tiffany Atlas®系列腕表Ｍ靈感源自品牌創辦人設立於百老匯的Atlas巨鐘，表款融合羅馬數字刻度與層次分明的表面設計，象徵父親堅定可靠的精神，亦是代代相傳的經典之選。今年Tiffany全新演繹這款經典之作，全新38毫米精鋼款式搭載瑞士自動機芯，成為當代優雅男士的風格象徵。

作為對父親最深情的獻禮，兩款戒指的設計別具意義。Tiffany Lock戒指象徵守護與連結，簡約鎖形設計傳遞著家人之間牢不可破的情感紐帶；Sixteen Stone戒指則以十字繡靈感演繹家族傳承的情感。戒指既可單獨配戴，也能層疊混搭，為日常造型注入個人風格，並將心意隨身攜帶。

Tiffany HardWear系列，以強烈結構與精緻工藝平衡剛柔之美，是紐約街頭精神的率性之選。白K金鑲鑽漸層扣環項鍊，張力十足卻不失優雅，全新登場的鈦金與白K金鏈結手鍊，質感輕盈、色調摩登，詮釋現代父親沉穩中帶有個性的日常穿搭。 Tiffany HardWear鈦金與白K金鏈結手鍊大型款，約33萬4,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany HardWear白K金鑲鑽漸層扣環項鍊，約167萬元。圖／Tiffany提供 Tiffany Atlas®系列38毫米Tiffany Blue藍面精鋼自動腕表，16萬1,000元。圖／Tiffany提供 模特兒配戴Tiffany Lock系列玫瑰金鑽石戒指。圖／Tiffany提供 Sixteen Stone by Tiffany鉑金鑲嵌鑽石戒指，約51萬元。圖／Tiffany提供 （由上至下）Tiffany Lock玫瑰K金鑽石戒指，約12萬8,000元，Tiffany Lock黃K金戒指，約44,000元。圖／Tiffany提供 （由左至右）Sixteen Stone by Tiffany玫瑰K金鑲嵌鑽石戒指，約46萬3,000元；鉑金鑲嵌鑽石戒指， 約51萬元；鉑金與黃K金鑲嵌鑽石戒指，約50萬元。圖／Tiffany提供 Sixteen Stone by Tiffany鉑金鑲嵌鑽石戒指，約51萬元。圖／Tiffany提供 Tiffany HardWear黃K金鑲鑽鏈結手鍊中型款，69萬5,000元。圖／Tiffany提供

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