父親節風格獻禮 從低調牢靠到潮流個性Tiffany全包了
父親節將至，蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）精選多款兼具設計感與紀念意義的珠寶與腕表的經典設計，獻給每一位在生活中默默守護、影響深遠的父親。從擁有建築美感與精準工藝的Atlas®系列腕表、象徵情感連結的Tiffany Lock系列戒指、極具平衡美學的Tiffany HardWear系列項鍊與手鍊，以及風格沉穩內斂的Sixteen Stone by Tiffany系列戒指，Tiffany為不同風格的父親打造獨具個性的時尚造型。
自1983年問世以來備受青睞的Tiffany Atlas®系列腕表Ｍ靈感源自品牌創辦人設立於百老匯的Atlas巨鐘，表款融合羅馬數字刻度與層次分明的表面設計，象徵父親堅定可靠的精神，亦是代代相傳的經典之選。今年Tiffany全新演繹這款經典之作，全新38毫米精鋼款式搭載瑞士自動機芯，成為當代優雅男士的風格象徵。
作為對父親最深情的獻禮，兩款戒指的設計別具意義。Tiffany Lock戒指象徵守護與連結，簡約鎖形設計傳遞著家人之間牢不可破的情感紐帶；Sixteen Stone戒指則以十字繡靈感演繹家族傳承的情感。戒指既可單獨配戴，也能層疊混搭，為日常造型注入個人風格，並將心意隨身攜帶。
Tiffany HardWear系列，以強烈結構與精緻工藝平衡剛柔之美，是紐約街頭精神的率性之選。白K金鑲鑽漸層扣環項鍊，張力十足卻不失優雅，全新登場的鈦金與白K金鏈結手鍊，質感輕盈、色調摩登，詮釋現代父親沉穩中帶有個性的日常穿搭。
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