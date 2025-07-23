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vivo摺疊機X Fold5登台 搶攻市場商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
vivo X Fold5外觀提供鈦灰、羽白2款新色，手感極佳。記者黃筱晴／攝影
vivo X Fold5外觀提供鈦灰、羽白2款新色，手感極佳。記者黃筱晴／攝影

vivo全新摺疊旗艦X Fold5今日正式登台，以輕薄設計、超強續航與旗艦級影像實力，重新定義摺疊手機體驗，迅速引發市場熱烈迴響。vivo憑藉X Fold5強大產品力，首度導入「預先登記」盲購機制，吸引大量消費者搶先參與，充分展現消費者對摺疊新世代的高度期待，以及對vivo品牌的信賴認同，目前vivo X Fold5已正式開放預購，vivo首度進軍台灣摺疊市場，期盼以誠意行動回饋消費者，貼心提供原廠延長保固一年與保護殼膜大全配，並致力突破價格門檻提供消費者各式優惠組合。

據悉，自7月23日至8月3日，全台vivo官方體驗店開放實機體驗並提供超值預購優惠，舊換新最高加碼12,000元。vivo官方商城及指定電商平台賣場亦同步開啟線上預購，凡完成預購並至官網登錄者，即贈5,000元旅遊金好禮。為擴大摺疊手機市場及普及率，vivo首度以四大貼心真心誠意，從旗艦性能、延長保固、大全配組合及舊換新加碼，讓消費者輕鬆展開高效無負擔的大摺生活。

為使消費者感受vivo X Fold5摺疊旗艦的輕盈強大魅力，vivo特選兼具時尚與品味象徵的BELLAVITA寶麗廣塲，打造為期四天的「輕境漫遊所」，將產品核心精神與大摺優雅科技生活巧妙融合為五大互動展區：輕鬆拍出夏日時尚大片的「輕境亭」、體驗水中拍攝的「微距斑斕」、蔡司長焦鏡頭彩蛋探索的「長焦瞭望台」，現場的「無憂回憶」區、「花漾散策」更提供限量即印照片及每日限量打卡贈送的手綁花束。讓消費者感受升級大摺生活的優雅強大，為日常、商務及娛樂輕鬆升級。

突破市場框架 啟動銷售新戰局

全新vivo X Fold5以輕盈之姿進軍旗艦市場，在效能表現、攝影能力與智慧應用三方面同步進化，展現vivo對於摺疊旗艦的再定義。僅217克的輕盈機身，手感佳、單手握持好開合，還搭載大容量6000mAh藍海電池與全新第四代矽負極電池技術，輕鬆實現科技美學與實用性能的黃金平衡。

此外，X Fold5全面導入AI四季人像、AI魔法移動、AI錄音速記等多項功能。為讓生活與工作無縫銜接，X Fold5搭載創新「原子工作台」，可同時運行最多五個APP，開啟郵件、文檔、通訊與網頁皆能流暢切換，專為多工與高效打造行動辦公利器，帶來如筆電般順暢的使用體驗。影像方面，X Fold5再度攜手蔡司導入5000萬畫素超級長焦鏡頭，支援20倍長焦微距，無論遠景壯闊或細節微觀，皆能輕鬆掌握，體現攝影旗艦的精準美學。延續X200系列獲得高度迴響的「抽股票加碼好禮」策略後，vivo此次更首創「預先登記」機制，挑戰無公開價格與完整銷售方案資訊的推廣形式，在未上市前便成功引爆討論熱潮。活動期間累積超過2000人登記參加，充分反映市場對產品力的期待，也進一步印證消費者對vivo品牌的高度信賴。

vivo 消費 摺疊手機

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