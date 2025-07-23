LV最新旅行精神標誌包 Express包復古柔軟超實用

由路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）女裝藝術總監Nicolas Ghesquière打造的2025-2026秋冬女裝系列大秀，在鐵道旅途和月台邂逅中登場，從陌生過客、短暫戀人、未完之緣分交織而成動人的時光片段汲取靈感，傳達品牌最珍視的旅行藝術。大秀中首度亮相的最新的標誌性Express包款，以精緻、柔美而實用的設計語言，開啟路易威登製作旅行用包箱的嶄新篇章，象徵交通運輸發展為人們的生活帶來各種冒險與奇遇，並將於2025年8月1日起全球上市。

Express包款的名字源自於1930年代路易威登經典的Speedy包最早的名稱，巧妙融合優雅與卓越工藝。易於塑造成各種形狀的柔軟包身結構，以及包身的飾帶細節，都是為了向經典的Keepall致敬，勾勒出歷久彌新的包身輪廓。Express包是採用粒面皮革與絲絨手感小牛皮精製而成，每一種款式的細節皆彰顯出路易威登的標誌性設計元素：以Monogram帆布製作手柄與鑰匙包、金色掛鎖扣合雙拉鍊開口，以及採用Monogram緹花布料的內襯。

Express包具備多種手柄與雙背帶設計，可以隨心所欲地變換使用方式：手提、手挽、肩背或斜背，共有三種尺寸，並以黑色、榛褐色、桃花心木色、灰褐色，以及象牙白與Olympe Blue的雙色設計，展現品牌精湛的包包工藝。 EXPRESS PM包，象牙白色利面小牛皮革配Olympe Blue藍色，13萬9,000元。圖／路易威登提供 EXPRESS PM包，煙燻粒面小牛皮革配Monogram緹花襯裡，13萬9,000元。圖／路易威登提供 路易威登25/26秋冬女裝系列大秀上首度亮相的EXPRESS包。圖／路易威登提供 路易威登25/26秋冬女裝系列大秀上首度亮相的EXPRESS包。圖／路易威登提供 EXPRESS MM包，桃花心木色小粒面小牛皮配Monogram緹花襯裡，15萬1,000元。圖／路易威登提供 EXPRESS PM包，黑色小粒面小牛皮配Monogram緹花襯裡，13萬9,000元。圖／路易威登提供 EXPRESS MM包，榛果色麂皮配Monogram緹花襯裡，15萬1,000元。圖／路易威登提供 路易威登25/26秋冬女裝系列大秀上首度亮相的EXPRESS包。圖／路易威登提供 路易威登25/26秋冬女裝系列大秀上首度亮相的EXPRESS包。圖／路易威登提供 路易威登25/26秋冬女裝系列大秀上首度亮相的EXPRESS包。圖／路易威登提供 路易威登25/26秋冬女裝系列大秀上首度亮相的EXPRESS包。圖／路易威登提供

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