LV最新旅行精神標誌包 Express包復古柔軟超實用

由路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）女裝藝術總監Nicolas Ghesquière打造的2025-2026秋冬女裝系列大秀，在鐵道旅途和月台邂逅中登場，從陌生過客、短暫戀人、未完之緣分交織而成動人的時光片段汲取靈感，傳達品牌最珍視的旅行藝術。大秀中首度亮相的最新的標誌性Express包款，以精緻、柔美而實用的設計語言，開啟路易威登製作旅行用包箱的嶄新篇章，象徵交通運輸發展為人們的生活帶來各種冒險與奇遇，並將於2025年8月1日起全球上市。
Express包款的名字源自於1930年代路易威登經典的Speedy包最早的名稱，巧妙融合優雅與卓越工藝。易於塑造成各種形狀的柔軟包身結構，以及包身的飾帶細節，都是為了向經典的Keepall致敬，勾勒出歷久彌新的包身輪廓。Express包是採用粒面皮革與絲絨手感小牛皮精製而成，每一種款式的細節皆彰顯出路易威登的標誌性設計元素：以Monogram帆布製作手柄與鑰匙包、金色掛鎖扣合雙拉鍊開口，以及採用Monogram緹花布料的內襯。
Express包具備多種手柄與雙背帶設計，可以隨心所欲地變換使用方式：手提、手挽、肩背或斜背，共有三種尺寸，並以黑色、榛褐色、桃花心木色、灰褐色，以及象牙白與Olympe Blue的雙色設計，展現品牌精湛的包包工藝。
全家便利商店2023年起與「好丘」聯名推出一系列貝果商品，熱銷破億，今年雙方再度聯手，針對口感全新升級，透過高溫水蒸製法...
由路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）女裝藝術總監Nicolas Ghesquière打造的2025-202...
義大利高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）擅長透過彩色寶石揮灑色彩藝術美學，素有「彩寶魔法師」美譽。繼日前發表的2025...
信義商圈最新商場Dream Plaza今天舉辦媒體內覽，內部空間正式亮相，從裡到外各樓層有什麼亮點，在7月25日正式開幕...
韓國女星李聖經與韓流女團i-dle的台籍成員舒華，日前都在社群上分享了自己配戴珍珠珠寶的照片。李聖經露出美背，以簡約的服...
雖然7月已邁入暑假，但9月又將是新一季學程的來臨。英倫時尚品牌Burberry發表2025冬季童裝形象廣告「Back t...
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言