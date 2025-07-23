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「全家×好丘」挑戰貝果天花板！SOHOT炎選推「啦啦應援心心串、全壘打棒球串」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店再攜「好丘」挑戰便利商店貝果天花板，新推出「芒果香草乳酪貝果」清爽消暑、「花生醬火腿起司蛋貝果堡」醬香四溢。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再攜「好丘」挑戰便利商店貝果天花板，新推出「芒果香草乳酪貝果」清爽消暑、「花生醬火腿起司蛋貝果堡」醬香四溢。圖／全家便利商店提供

全家便利商店2023年起與「好丘」聯名推出一系列貝果商品，熱銷破億，今年雙方再度聯手，針對口感全新升級，透過高溫水蒸製法與熊本石臼糯麥粉二大製程優化，再運用台灣在地食材愛文芒果、大湖草莓、國產花生醬、台灣豬火腿製成4款貝果，讓消費者在便利商店就能品嚐到貝果專賣店的Q彈口感，即日起至8月5日搭配指定飲品限時再享59元或69元優惠。

根據「全家」銷售端數據顯示，麵包銷售高峰期集中在上午，銷售佔比超過3成，為提供消費者早餐時段多元選擇，「全家」2023年起與「好丘」攜手推出一系列聯名商品，銷售至今共可堆疊出500座台北101。此次新推出的4款貝果，以口感升級為主打特色，以日本石臼糯小麥添加、高溫水蒸製法，來模擬專賣店長時間發酵及水煮經典工法。另外，「全家」長期推動在地採購、支持農產推廣，此次首推冷藏鮮食「花生醬火腿起司蛋貝果堡」，使用國產花生特調的濃郁花生醬搭配烤金黃蛋片、火腿片及起司片，加上Q軟貝果堡體鹹香交織，售價55元；「香草芒果乳酪貝果」麵糰揉入愛文芒果醬，內餡包裹香濃滑順的愛文芒果乳酪、金煌芒果乾，是夏日限定的清爽系人氣首選，售價42元。

「莫札瑞拉青醬火腿貝果」選用台灣豬製成的火腿，融合香濃滑順的特製青醬餡料，鹹香中透出濃郁香蒜氣息，外層鋪上莫札瑞拉起司片，烘烤後香氣四溢，售價45元，7月30日上市；人氣商品「雙莓乳酪爆擊貝果」在製程上同樣改版升級，嚴選大湖草莓與草莓醬添加入貝果體，搭配內餡飽滿的香甜藍莓乳酪餡，每一口都吃得到草莓果香與酸甜藍莓的完美結合，售價39元。

主打微現做的「全家」新型態熟食區續推新品，SOHOT炎選現烤點心櫃限量推出復刻札幌人氣代表性美食「野燒竹輪麵包」，將Q彈竹輪與蓬鬆麵包結合，交織鹹甜風味與層次咬感，售價42元。此外，隨著中華職棒下半季開打，SOHOT炎選炸烤物同步推出兩款話題新品，「啦啦應援心心串」以獨特愛心造型與濃郁爆漿起司魚板球吸睛登場，售價55元；「全壘打棒球串」則為棒球外型的魚卵爆漿內餡的趣味點心，濃郁的起司與魚卵的鮮甜融合，是觀賽期間最強應援搭檔，售價55元。7月23日至8月19日 SOHOT炎選新品上市期間，「野燒竹輪麵包」限量買一送一，「心心相串」、「歐巴魚你串」、「啦啦應援心心串」、「全壘打棒球串」可享任選買一送一。

7月25日至7月27日「全家」康康五週末五六日，Fami!ce霜淇淋、Fami奶昔、Let’s Tea芭樂檸檬綠、百吉蘇打大雪糕、超級曠世奇派蘭姆葡萄雪糕、可口可樂纖維＋、ＹＯＩ鹼性水等指定商品可享同品項買一送一。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店現烤點心SOHOT炎選推新品，北海道「野燒竹輪麵包」上市 ；「啦啦應援心心串」、「全壘打棒球串」每串55元開吃。圖／全家便利商店提供
全家便利商店現烤點心SOHOT炎選推新品，北海道「野燒竹輪麵包」上市 ；「啦啦應援心心串」、「全壘打棒球串」每串55元開吃。圖／全家便利商店提供

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