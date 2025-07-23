寶格麗新珠寶交織繽紛彩色寶石 充滿歡愉的義式華麗美學

義大利高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）擅長透過彩色寶石揮灑色彩藝術美學，素有「彩寶魔法師」美譽。繼日前發表的2025年度Polychroma頂級珠寶系列，將多樣色彩的迷人層次推向巔峰之後，寶格麗再次發揮大膽創意與義式美學，全球首度亮相「Bvlgari Color」主題，以六件來自Tubogas、Cabochon及Allegra三大系列的珠寶新作齊放色彩魅力，淋漓展現品牌無畏出眾、突破框架的創作視野。

寶格麗首次將鮮豔彩色寶石在Cabochon系列上。該系列靈感來自1950年代起便蔚為標誌的獨特蛋面切割寶石，過往作品均以珍貴金質與鑽石交織而成，兩款全新戒指皆以黃金打造，戒指中央鑲嵌一枚耀眼的蛋面切割藍色托帕石或紫水晶，在兩圈密鑲鑽石細膩環繞下，體現戒指設計本身簡潔純粹的美學理念。細節經過縝密計算與琢磨，確保每顆寶石在尺寸、比例以及視覺重量上精準契合，是寶格麗追求卓越品質與極致工藝的成果。

寶格麗Tubogas系列迎來兩款嶄新頸鍊，巧妙昇華品牌的標誌性設計元素巧：Tubogas的彈性結構、金屬鍊節的幾何線條、蛋面切割寶石的圓潤觸感，以及大膽自我的鮮明色彩。玫瑰金頸鍊搭配蛋面切割紫水晶，兩側點綴密鑲鑽石；而黃Ｋ金版本則以明亮的藍色托帕石為焦點，在璀璨密鑲鑽石襯托下，展現和諧的對比美感。

向來充滿喜悅與表現力的全新Bvlgari Allegra系列作品，是寶格麗最具歡愉精神的彩寶系列，全新成套作品包含項鍊與耳環，皆以玫瑰金打造。項鍊鑲嵌刻面切割與蛋面切割的紫水晶、橄欖石、黃水晶與藍色托帕石，組成熱烈明快的色彩協奏；沿耳際優雅垂墜的耳環，藉由多色寶石的巧妙排序呈現繽紛歡愉之美。 寶格麗全球首度亮相的「Bvlgari Color」主題珠寶共有六件來自不同系列的珠寶新作。圖／寶格麗提供 BVLGARI ALLEGRA系列玫瑰金彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供 寶格麗全球首度亮相的「Bvlgari Color」主題珠寶共有六件來自不同系列的珠寶新作。圖／寶格麗提供 寶格麗全球首度亮相的「Bvlgari Color」主題珠寶共有六件來自不同系列的珠寶新作。圖／寶格麗提供 BVLGARI COLORS製作工藝。圖／寶格麗提供 BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金紫水晶鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供 BVLGARI ALLEGRA系列玫瑰金彩寶鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供 BVLGARI CABOCHON系列黃K金藍色托帕石鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供 BVLGARI TUBOGAS系列黃K金藍色托帕石鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供 BVLGARI COLORS製作工藝。圖／寶格麗提供

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