快訊

恐升級為颱風「竹節草」！又一熱帶性低氣壓生成 最新路徑曝光

態度急轉？石破茂面臨逼宮窘境 火速否認請辭「不放任國政空轉」

若有下令就辭職！徐榛蔚因一事震怒 狠嗆童子賢「限24小時內道歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

寶格麗新珠寶交織繽紛彩色寶石 充滿歡愉的義式華麗美學

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI CABOCHON系列黃K金紫水晶鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列黃K金紫水晶鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供

義大利高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）擅長透過彩色寶石揮灑色彩藝術美學，素有「彩寶魔法師」美譽。繼日前發表的2025年度Polychroma頂級珠寶系列，將多樣色彩的迷人層次推向巔峰之後，寶格麗再次發揮大膽創意與義式美學，全球首度亮相「Bvlgari Color」主題，以六件來自Tubogas、Cabochon及Allegra三大系列的珠寶新作齊放色彩魅力，淋漓展現品牌無畏出眾、突破框架的創作視野。

寶格麗首次將鮮豔彩色寶石在Cabochon系列上。該系列靈感來自1950年代起便蔚為標誌的獨特蛋面切割寶石，過往作品均以珍貴金質與鑽石交織而成，兩款全新戒指皆以黃金打造，戒指中央鑲嵌一枚耀眼的蛋面切割藍色托帕石或紫水晶，在兩圈密鑲鑽石細膩環繞下，體現戒指設計本身簡潔純粹的美學理念。細節經過縝密計算與琢磨，確保每顆寶石在尺寸、比例以及視覺重量上精準契合，是寶格麗追求卓越品質與極致工藝的成果。

寶格麗Tubogas系列迎來兩款嶄新頸鍊，巧妙昇華品牌的標誌性設計元素巧：Tubogas的彈性結構、金屬鍊節的幾何線條、蛋面切割寶石的圓潤觸感，以及大膽自我的鮮明色彩。玫瑰金頸鍊搭配蛋面切割紫水晶，兩側點綴密鑲鑽石；而黃Ｋ金版本則以明亮的藍色托帕石為焦點，在璀璨密鑲鑽石襯托下，展現和諧的對比美感。

向來充滿喜悅與表現力的全新Bvlgari Allegra系列作品，是寶格麗最具歡愉精神的彩寶系列，全新成套作品包含項鍊與耳環，皆以玫瑰金打造。項鍊鑲嵌刻面切割與蛋面切割的紫水晶、橄欖石、黃水晶與藍色托帕石，組成熱烈明快的色彩協奏；沿耳際優雅垂墜的耳環，藉由多色寶石的巧妙排序呈現繽紛歡愉之美。

寶格麗全球首度亮相的「Bvlgari Color」主題珠寶共有六件來自不同系列的珠寶新作。圖／寶格麗提供
寶格麗全球首度亮相的「Bvlgari Color」主題珠寶共有六件來自不同系列的珠寶新作。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALLEGRA系列玫瑰金彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALLEGRA系列玫瑰金彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
寶格麗全球首度亮相的「Bvlgari Color」主題珠寶共有六件來自不同系列的珠寶新作。圖／寶格麗提供
寶格麗全球首度亮相的「Bvlgari Color」主題珠寶共有六件來自不同系列的珠寶新作。圖／寶格麗提供
寶格麗全球首度亮相的「Bvlgari Color」主題珠寶共有六件來自不同系列的珠寶新作。圖／寶格麗提供
寶格麗全球首度亮相的「Bvlgari Color」主題珠寶共有六件來自不同系列的珠寶新作。圖／寶格麗提供
BVLGARI COLORS製作工藝。圖／寶格麗提供
BVLGARI COLORS製作工藝。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金紫水晶鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金紫水晶鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALLEGRA系列玫瑰金彩寶鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALLEGRA系列玫瑰金彩寶鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列黃K金藍色托帕石鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI CABOCHON系列黃K金藍色托帕石鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金藍色托帕石鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列黃K金藍色托帕石鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI COLORS製作工藝。圖／寶格麗提供
BVLGARI COLORS製作工藝。圖／寶格麗提供

水晶 鑽石 寶格麗

延伸閱讀

李聖經美背全裸登時尚雜誌秀珍珠珠寶 舒華直角肩超性感！

輕奢珠寶復古風 喬治傑生全新台灣限定款 agete星座戒指有故事

PIAGET伯爵sunlight Panorama珠寶 綠松石、黃金與鑽石的多重魅力

阿嬤級懷舊風好物？Buccellati古典手拿晚宴包 再現義式手工精髓

相關新聞

「全家×好丘」挑戰貝果天花板！SOHOT炎選推「啦啦應援心心串、全壘打棒球串」

全家便利商店2023年起與「好丘」聯名推出一系列貝果商品，熱銷破億，今年雙方再度聯手，針對口感全新升級，透過高溫水蒸製法...

LV最新旅行精神標誌包 Express包復古柔軟超實用

由路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）女裝藝術總監Nicolas Ghesquière打造的2025-202...

寶格麗新珠寶交織繽紛彩色寶石 充滿歡愉的義式華麗美學

義大利高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）擅長透過彩色寶石揮灑色彩藝術美學，素有「彩寶魔法師」美譽。繼日前發表的2025...

Dream Plaza亮相 「星巴克亞洲旗艦店」、「博客來書店」開箱搶先看

信義商圈最新商場Dream Plaza今天舉辦媒體內覽，內部空間正式亮相，從裡到外各樓層有什麼亮點，在7月25日正式開幕...

李聖經美背全裸登時尚雜誌秀珍珠珠寶 舒華直角肩超性感！

韓國女星李聖經與韓流女團i-dle的台籍成員舒華，日前都在社群上分享了自己配戴珍珠珠寶的照片。李聖經露出美背，以簡約的服...

小鴨、熊熊都來了！Burberry 2025冬季童裝單品 變身潮童開學趣

雖然7月已邁入暑假，但9月又將是新一季學程的來臨。英倫時尚品牌Burberry發表2025冬季童裝形象廣告「Back t...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。