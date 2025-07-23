Dream Plaza亮相 「星巴克亞洲旗艦店」、「博客來書店」開箱搶先看

信義商圈最新商場Dream Plaza今天舉辦媒體內覽，內部空間正式亮相，從裡到外各樓層有什麼亮點，在7月25日正式開幕前先來開箱。

Dream Plaza表示，全館超過6成特色品牌，全台首店10家，信義獨家60家，商場首發11家，另外，B2有超過100家飲食品牌，串連統一時代兩館美食。全館超過6成特色品牌，全台首店10家，信義獨家60家，商場首發11家。

Dream Plaza商場有六大元素，包括「咖啡書畫」由星巴克典藏Dream Plaza台北＋博客來＋玲廊滿藝構成，「國際名品」在一樓打造設計師服飾走廊包括A.P.C.信義首店、agnès b.品牌旗艦店、CHARLES & KEITH等，同時也有複合式美妝店UNIKCY進駐一樓。「都會潮流」引進60＋潮流品牌，「餐酒沙龍」引進瑪黑餐酒等打造「信義蘭桂坊」，「美食百匯」主打掌握上班族日常需求，「流行生活」有超過200個生活品牌，50%選品進駐。

開幕前最有話題性的星巴克典藏Dream Plaza台北進駐百貨六樓與戶外空間，呈現台灣市場首間集結「星巴克創意調酒吧台」、「茶瓦納吧台」、「烘焙點心坊」、「尊榮體驗區」、以及提供咖啡師和顧客交流的「咖啡體驗室」，同步導入「星巴克典藏摩登吧台」與「經典吧台」全新五大特色吧台兼具咖啡體驗空間，店內推出逾百項門市限定飲品與商品。

星巴克緊鄰首間博客來實體書店，匯聚3萬冊藏書，讓咖啡香與書香交融，同時提供連結電子書與有聲書數位閱讀體驗專區。書店旁也打造「玲瑯滿藝」以畫與書相映。 博客來實體書店。記者沈昱嘉／攝影 星巴克典藏Dream Plaza台北。記者沈昱嘉／攝影 星巴克典藏Dream Plaza台北。記者沈昱嘉／攝影 玲瑯滿藝。記者沈昱嘉／攝影 博客來實體書店。記者沈昱嘉／攝影 星巴克典藏Dream Plaza台北。記者沈昱嘉／攝影 星巴克典藏Dream Plaza台北。記者沈昱嘉／攝影

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