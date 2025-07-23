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李聖經美背全裸登時尚雜誌秀珍珠珠寶 舒華直角肩超性感！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
李聖經配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／摘自藝人IG ＠heybiblee
李聖經配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／摘自藝人IG ＠heybiblee

韓國女星李聖經與韓流女團i-dle的台籍成員舒華，日前都在社群上分享了自己配戴珍珠珠寶的照片。李聖經露出美背，以簡約的服裝造型襯托清純妝容，演繹了日本頂級珠寶品牌TASAKI 最新的chants系列珍珠鑽石珠寶，登上韓國時尚雜誌《Marie Claire》的數位封面。以白皙皮膚聞名的舒華，也在社群上分享了自己配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶的美照，兩人如珍珠般光澤的美肌與珍珠可以說是完美組合。

李聖經配戴的chants系列珠寶，是設計師Thakoon Panichgul以花朵的輪廓為靈感打造的設計，有機靈動的線條勾勒出大自然的優雅與柔美，相較於品牌過往知名作品，如巧玩幾何與視覺平衡的balance系列，以及魅惑迷人的danger系列，流露出更為浪漫女性化的風格。

2025全新推出的chants系列珠寶，涵蓋鑲嵌奢華鑽石的高級珠寶款式，到適合日常配戴的輕奢設計，甚至專為婚禮等特別場合打造的優雅單品，共多達20款。李聖經配戴的chants系列採用光澤動人的18K白金鑄造，花瓣閃耀密鑲鑽石，點綴阿古屋珍珠柔和的虹彩，刻畫綻放的花朵意象。

李聖經配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／摘自藝人IG ＠heybiblee
李聖經配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／摘自藝人IG ＠heybiblee
舒華配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶。圖／摘自藝人IG @yeh.shaa_
舒華配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶。圖／摘自藝人IG @yeh.shaa_
舒華配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶。圖／摘自藝人IG @yeh.shaa_
舒華配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶。圖／摘自藝人IG @yeh.shaa_
李聖經配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／摘自藝人IG ＠heybiblee
李聖經配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／摘自藝人IG ＠heybiblee
李聖經配戴TASAKI chants 18K白金鑽石阿古屋珍珠戒指，16萬2,000元。圖／TASAKI提供
李聖經配戴TASAKI chants 18K白金鑽石阿古屋珍珠戒指，16萬2,000元。圖／TASAKI提供
李聖經配戴TASAKI chants 18K白金鑽石阿古屋珍珠耳環，25萬元。圖／TASAKI提供
李聖經配戴TASAKI chants 18K白金鑽石阿古屋珍珠耳環，25萬元。圖／TASAKI提供
李聖經配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／摘自藝人IG ＠heybiblee
李聖經配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／摘自藝人IG ＠heybiblee
李聖經配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／摘自藝人IG ＠heybiblee
李聖經配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／摘自藝人IG ＠heybiblee
舒華配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶。圖／摘自藝人IG @yeh.shaa_
舒華配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶。圖／摘自藝人IG @yeh.shaa_
李聖經配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／摘自藝人IG ＠heybiblee
李聖經配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶登上韓國時尚雜誌。圖／摘自藝人IG ＠heybiblee
舒華配戴TASAKI balance neo耳環，18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠，20萬1,000元。圖／TASAKI提供
舒華配戴TASAKI balance neo耳環，18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠，20萬1,000元。圖／TASAKI提供
舒華配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶。圖／摘自藝人IG @yeh.shaa_
舒華配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶。圖／摘自藝人IG @yeh.shaa_
舒華配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶。圖／摘自藝人IG @yeh.shaa_
舒華配戴TASAKI珍珠鑽石珠寶。圖／摘自藝人IG @yeh.shaa_
李聖經配戴TASAKI chants 18K白金鑽石阿古屋珍珠項鍊，138萬元。圖／TASAKI提供
李聖經配戴TASAKI chants 18K白金鑽石阿古屋珍珠項鍊，138萬元。圖／TASAKI提供
李聖經配戴TASAKI chants 18K白金鑽石阿古屋珍珠戒指，37萬5,000元。圖／TASAKI提供
李聖經配戴TASAKI chants 18K白金鑽石阿古屋珍珠戒指，37萬5,000元。圖／TASAKI提供
舒華配戴TASAKI danger horn plus 18K白金鑽石阿古屋珍珠項鍊，34萬9,000元。圖／TASAKI提供
舒華配戴TASAKI danger horn plus 18K白金鑽石阿古屋珍珠項鍊，34萬9,000元。圖／TASAKI提供

珠寶 珍珠 鑽石

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