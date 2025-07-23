小鴨、熊熊都來了！Burberry 2025冬季童裝單品 變身潮童開學趣
雖然7月已邁入暑假，但9月又將是新一季學程的來臨。英倫時尚品牌Burberry發表2025冬季童裝形象廣告「Back to School」，將品牌的經典元素紛紛「Q版」化，推出全新童裝與鞋款，讓小孩變身潮童、時髦迎向新學期。
只見小童們紛紛展現了英倫風格的童趣一面，無論是圍上格紋披巾、手拿超大放大鏡的好奇，街道上的盡情（手牽手）奔跑的兩小無猜，又或是換上吊帶褲、從格紋筆袋中拿出蠟筆發揮創意塗鴉，畫面更並拼接上刺繡的野鴨、源自1856年的小熊，以及刺繡的Burberry草寫字樣，展現Burberry在設計上獨特的未泯童心與巧思。
合計近30款單品涵蓋短褲、短袖襯衫、迷你版長大衣Trench Coat、後背包、芭蕾舞鞋、髮箍、圍巾、休閒鞋、連帽羽絨大衣、丹寧吊帶褲、洋裝、雨鞋......。倫敦經典地標如西敏寺旁的大鵬鐘（Big Ben）、沙色格紋、泰迪熊則成為了單品的圖案與裝飾，年齡則可遍及嬰幼兒到學齡後，最討喜的還有一只造型筆袋選用野鴨的橘色鴨掌成為拉鍊裝飾元素，訂價10,300元，全系列則自4,700元至55,000元不等，可洽Burberry台北101、或全台專門店洽詢。
🌀最新颱風動態
▪️恐有雙颱發展！ 最新路徑預測、對台影響出爐
▪️本周恐1有2個颱風生成 粉專：周三起西北太平洋相當熱鬧
▪️熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言