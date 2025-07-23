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小鴨、熊熊都來了！Burberry 2025冬季童裝單品 變身潮童開學趣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry發表2025冬季童裝形象廣告「Back to School」，讓小孩時髦迎向新學期。圖／Burberry提供
Burberry發表2025冬季童裝形象廣告「Back to School」，讓小孩時髦迎向新學期。圖／Burberry提供

雖然7月已邁入暑假，但9月又將是新一季學程的來臨。英倫時尚品牌Burberry發表2025冬季童裝形象廣告「Back to School」，將品牌的經典元素紛紛「Q版」化，推出全新童裝與鞋款，讓小孩變身潮童、時髦迎向新學期。

只見小童們紛紛展現了英倫風格的童趣一面，無論是圍上格紋披巾、手拿超大放大鏡的好奇，街道上的盡情（手牽手）奔跑的兩小無猜，又或是換上吊帶褲、從格紋筆袋中拿出蠟筆發揮創意塗鴉，畫面更並拼接上刺繡的野鴨、源自1856年的小熊，以及刺繡的Burberry草寫字樣，展現Burberry在設計上獨特的未泯童心與巧思。

合計近30款單品涵蓋短褲、短袖襯衫、迷你版長大衣Trench Coat、後背包、芭蕾舞鞋、髮箍、圍巾、休閒鞋、連帽羽絨大衣、丹寧吊帶褲、洋裝、雨鞋......。倫敦經典地標如西敏寺旁的大鵬鐘（Big Ben）、沙色格紋、泰迪熊則成為了單品的圖案與裝飾，年齡則可遍及嬰幼兒到學齡後，最討喜的還有一只造型筆袋選用野鴨的橘色鴨掌成為拉鍊裝飾元素，訂價10,300元，全系列則自4,700元至55,000元不等，可洽Burberry台北101、或全台專門店洽詢。

倫敦經典地標、沙色格紋、泰迪熊紛紛成為單品的圖案與裝飾。圖／Burberry提供
倫敦經典地標、沙色格紋、泰迪熊紛紛成為單品的圖案與裝飾。圖／Burberry提供
Burberry沙色棉質連帽風衣，27,900元。圖／Burberry提供
Burberry沙色棉質連帽風衣，27,900元。圖／Burberry提供
Burberry沙色格紋棉質皮革運動鞋，12,200元。圖／Burberry提供
Burberry沙色格紋棉質皮革運動鞋，12,200元。圖／Burberry提供
街道上的盡情（手牽手）奔跑的兩小無猜，讓人懷念起童稚的單純美好。圖／Burberry提供
街道上的盡情（手牽手）奔跑的兩小無猜，讓人懷念起童稚的單純美好。圖／Burberry提供
Burberry沙色水鳥造型筆袋，10,200元。圖／Burberry提供
Burberry沙色水鳥造型筆袋，10,200元。圖／Burberry提供
Burberry貝殼色格紋羊駝毛絲質混紡開襟針織衫，19,500元。圖／Burberry提供
Burberry貝殼色格紋羊駝毛絲質混紡開襟針織衫，19,500元。圖／Burberry提供

品牌 Burberry

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