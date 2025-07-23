吃到飽控快衝！島語高雄漢神店29日起開放訂位 「這亮點」高雄店獨享

人氣海味吃到飽餐廳「島語」再拓新據點！繼台北漢來本店後，第二家分店「島語高雄漢神店」將於8月22日（五）晚餐時段正式開幕，並於7月29日（二）上午11點起開放線上訂位，首波可預約至9月30日，8月1日（五）起則開放預訂至10月31日。

高雄漢神店不僅完整承襲品牌主打的新鮮海味與多樣餐檯設計，更帶來與台北店不同的新亮點──自8月29日（四）起，每週五也供應下午餐，提供更多彈性時段選擇。價格部分與台北店相同，週一至週四午餐與下午餐皆為1,490元、晚餐1,790元；假日午餐1,790元、晚餐2,090元，以上均需另加10%服務費。

漢來美食表示，高雄漢神店目前僅開放線上訂位，不提供電話與現場訂位，開放時間將另行公告。欲搶先體驗南台灣首家島語的饕客，不妨把握第一時間上網預約。

漢來美食也揭露「島語」未來展店計畫，「漢來海港」桃園台茂店，將於今年7月31日起進行品牌升級大改裝，升級為「島語自助餐廳」，預計年底前營運。承襲漢來美食對品質與服務的一貫堅持，島語將帶來更現代化的空間設計、豐富的菜色規劃以及融合亞洲與國際風味的創新料理，延續品牌「一島檯一餐酒」搭配的獨特性用餐體驗，預計將為桃園自助餐市場注入全新能量。

「島語」後續還有進駐台北大巨蛋、台中漢神洲際購物廣場的規畫，這波佈局動作之快，可謂Buffet南霸天的「全面啟動」。

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