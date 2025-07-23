北台灣聯手進軍星馬旅遊市場 新北攜茶點秀人情味

新北市攜手基隆、台北與桃園市政府，即將於7月29日至8月1日前往新加坡舉辦觀光推介會，聯合行銷北台灣觀光資源。新北市觀旅局今舉行行前記者會，提前曝光精心準備的地方伴手禮，包括「坪感覺」茶點與茶味爆米花，展現濃厚在地風情。前「食尚玩家」主持人、新加坡藝人黃靖倫現身站台，直言「台灣的人情味最讓人難忘！」

黃靖倫表示，對新加坡與馬來西亞旅客而言，台灣的吸引力不只在於美食與購物，更重要的是旅途中能深刻感受到人與人之間的溫度。他提到：「台灣的人情味，真的很Shiok！」記者會上也播放星馬人氣網紅Miki咏瑄拍攝的旅遊短片，呈現她在金山遺失錢包後，體驗到當地民眾熱心協助的真實故事，搭配金山溫泉、鶯歌手拉坯、基隆太平青鳥書店、台北饒河夜市、桃園X park等多元旅遊場景，影片將於7月30日上架YouTube，Miki咏瑄本人也將赴星馬現場分享旅遊體驗。

因應星馬市場特性，這次推廣以新加坡式英語（Singlish）「Shiok you around」為行銷口號，傳達「爽、過癮、超好玩」的旅遊感受。新北市觀光旅遊局長楊宗珉說，「Shiok」是星馬常見用語，意指美味、舒服、讓人滿足，這次希望把北台灣最好玩的吃喝玩樂通通打包，讓星馬旅客有最Shiok的行程安排。

這場北台灣聯合行銷活動號召超過60家業者參與，涵蓋旅宿、觀光工廠、特色伴手禮、餐飲業與商圈協會等多元產業，展現基北北桃4市整合行銷的動能與企圖心。各市也準備獨具地方特色的伴手禮，作為此次新加坡推介會期間送給當地旅行業者的好禮。

新北市選定「坪感覺」茶點禮盒與茶味爆米花，凸顯坪林茶文化與創意零食的結合；基隆市推出結合海岸地景意象的「千層豆腐岩手工煎餅」與夜釣主題的「鎖管情境咖啡禮盒」；台北市主打「熊后牛軋餅」及百年老店李亭香的「平安龜」花生糖；桃園則以造型討喜的「招財進寶千兩箱」鳳梨酥與「大溪風情馬克杯」作為城市代表，展現創新與傳統並存的地方魅力。

觀旅局長楊宗珉表示，後疫情時代各城市需更緊密合作，新北接棒主辦區域推介，主打北台灣多元觀光亮點與活動資源，並將與新加坡、馬來西亞旅行業公會簽署合作備忘錄，促進雙邊觀光交流。楊宗珉強調：「觀光就是一場要大家打群架的行業，彼此串聯才能讓更多國際旅客認識台灣、走進新北。」

楊宗珉指出，新北觀光資源豐富，除九份、十分等經典景點，近年也啟用新北市美術館，結合鶯歌陶瓷博物館、三峽與鶯歌老街等文化場域，形成全新旅遊路線。年底將登場的新北歡樂耶誕城，以及平溪天燈節等活動，也將透過本次推介吸引更多國際觀光客參與，帶動地方觀光經濟。

此外，4市也將首度與新加坡全國旅行社公會（NATAS）及馬來西亞華人旅遊業公會（MCTA）簽署觀光合作備忘錄（MOU），未來將針對旅遊產品開發、團體旅客引進與跨境行銷合作展開具體行動，建立穩固的觀光交流基礎，提升北台灣在星馬市場的曝光度與競爭力。

推介會期間，代表團也預計拜訪多家新加坡當地旅行社與重要旅遊相關單位，強打「深度旅遊」與「親子旅遊」兩大主題，主打從山海美景、文化古蹟到城市漫遊的完整行程。市府強調，北台灣不僅適合喜歡自由探索的資深旅人，也能滿足親子家庭對於互動體驗的期待，是星馬旅客規劃來台旅遊的首選目的地。 新北市攜手基隆、臺北與桃園市政府，即將於7月29日至8月1日前往新加坡舉辦觀光推介會，聯合行銷北台灣觀光資源。圖／新北市觀旅局提供 新北市攜手基隆、臺北與桃園市政府，即將於7月29日至8月1日前往新加坡舉辦觀光推介會，聯合行銷北台灣觀光資源。圖／新北市觀旅局提供

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