米其林一星燒肉職人最新力作！「肉料理．福」從黑白切吃到紐約客

憑藉「俺達の肉屋」連續5年摘下米其林一星，並獲得「米其林年輕主廚大獎」肯定的鍾佳憲，今夏於台中打造全新餐廳「肉料理．福」，標榜透過多元烹調技法結合日本和牛與台灣在地肉品，打造一系列充滿人情味的「大人系小料理」。

鍾佳憲延續「俺達の肉屋」與「燒肉本氣」的木質調特性，位於向上北路的「肉料理．福」以赤陶色調營造出溫暖且具溫度的用餐氛圍，店名的「福」則是承載著母親過去經營「福滿餐坊」的記憶。包括餐具、器皿、裝飾物、音樂等細節，也皆為用心挑選之作，看得到有田燒、清水燒、江戶切子、京都百年老店竹筷，能作的酒器與筷架等精緻品項。

料理部份，「肉料理．福」除了團隊本身對於日式燒肉的專業基礎外，也延伸至更多元的面向，藉此為賓客呈現獨特的部位與風味。例如選用「熊本褐毛和牛」（赤牛）、「百月經產黑毛和牛」（飼養超過100個月、生過小牛的母牛）等肉品，以及台灣的牛內臟，以及金緗雞、烏骨雞、玉露鴨等不同禽肉，呈現在地風土滋味。

菜單規劃為「啟味」、「旬野」、「暖餚」、「醇厚」、「本食」等五大類別，各自代表肉類冷前菜、時蔬冷前菜、肉類熱前菜、肉類主菜、主食的概念，並運用炭烤、燉煮、炙燒、油炸、煙燻等多元技法，建構出「主食材 × 副食材 × 溫度」的架構。

以「炭烤和牛舌下叉燒」為例，透過叉燒手法處理，突顯帶筋的牛舌下部位豐醇之味，每份680元；「小牛胸腺春捲」則是將小牛胸腺結合台農57號黃地瓜泥、墨西哥辣椒，創造中西合璧的獨特層次，420元。另道「金錢肚薯條」，將蜂巢牛肚炸成薯條狀，並撒上八丁味噌粉、最後刨入帕瑪森起司，鹹香開胃，420元。

除此之外，店內還提供有「備長炭和牛刺身」、「彰化芳苑 玉露鴨胸」、「褐毛和牛紐約客」、「黃金和牛咖哩」，展露出肉類料理的多重面貌。同時並規劃豐富的日本酒單與飲品，帶來微醺的滿足。

【肉料理．福】

地址：台中市西區向上北路145號

電話：04-23015252 煙燻黑白切，380元。記者陳睿中／攝影 小牛胸腺春捲，420元。記者陳睿中／攝影 褐毛和牛肋眼芯。記者陳睿中／攝影 鍾佳憲打造全新「肉料理．福」。圖／肉料理．福提供 備長炭和牛刺身，880元。記者陳睿中／攝影 百月經產和牛羽下。記者陳睿中／攝影 炭烤和牛舌下叉燒，680元。記者陳睿中／攝影 金緗雞一夜干，880元。記者陳睿中／攝影 和牛干貝塔塔，780元。記者陳睿中／攝影

炭火炒牛心，480元。記者陳睿中／攝影 金錢肚薯條，420元。記者陳睿中／攝影 黃金和牛咖哩，420元。記者陳睿中／攝影

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