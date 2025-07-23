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「數碼寶貝」現身八里左岸 國際團隊打造22座互動場景

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
2024八里城市沙雕展榮獲多項國際殊榮今由新北市長侯友宜（右三）獻獎。圖／新北市高灘處提供數碼寶貝
2024八里城市沙雕展榮獲多項國際殊榮今由新北市長侯友宜（右三）獻獎。圖／新北市高灘處提供數碼寶貝

新北市夏季觀光亮點「八里城市沙雕展」將於8月16日登場，新北市高灘處今宣布，國際級沙雕藝術團隊已進駐八里左岸公園開工，今年主題首度攜手經典動畫「數碼寶貝」，預計打造22座主題沙雕，並融入互動心理測驗與數位科技，為河濱注入濃濃童年回憶與沉浸式觀展體驗。

高灘處處長黃裕斌表示，八里城市沙雕展自辦理以來，持續結合藝術與河濱地景，今年已邁入第八屆，首次導入知名IP「數碼寶貝」與互動裝置，透過藝術教育與科技體驗結合，讓民眾除了觀賞沙雕外，也能參與心理測驗、探索自我，提升整體參與度。

沙雕創作團隊現正如火如荼施工中，將重現「數碼寶貝」中多組人氣角色與經典場景，如選召孩子、亞古獸進化等畫面，也將結合八里在地元素、河岸地景打造特色展區。

去年展覽以「宇你相遇」為題，融入火箭、星球、外星人等科幻元素，獲得國內外矚目，不僅吸引大批遊客，也勇奪MUSE設計獎、TITAN設計獎、倫敦設計獎等多項國際肯定。今年團隊再度挑戰更高難度，希望打造「最強打卡熱點」。

2025八里城市沙雕展預計8月16日對外開放，更多活動與展區細節將陸續公布，市府呼籲民眾持續關注並共同迎接這場藝術與回憶交織的夏日盛典。

2025八里城市沙雕結合光雕猶如沉浸在數碼寶貝世界裡（示意圖）。圖／新北市高灘處提供
2025八里城市沙雕結合光雕猶如沉浸在數碼寶貝世界裡（示意圖）。圖／新北市高灘處提供
沙雕正如火如荼地趕工當中。圖／新北市高灘處提供
沙雕正如火如荼地趕工當中。圖／新北市高灘處提供
入口光廊讓你走入數碼寶貝世界（示意圖）。圖／新北市高灘處提供
入口光廊讓你走入數碼寶貝世界（示意圖）。圖／新北市高灘處提供
2025八里城市沙雕結合數碼寶貝於8月16日開展。圖／新北市高灘處提供
2025八里城市沙雕結合數碼寶貝於8月16日開展。圖／新北市高灘處提供
2024八里城市沙雕展榮獲多項國際殊榮。圖／新北市高灘處提供
2024八里城市沙雕展榮獲多項國際殊榮。圖／新北市高灘處提供
「數碼寶貝」沙雕示意圖。圖／新北市高灘處提供
「數碼寶貝」沙雕示意圖。圖／新北市高灘處提供

沙雕

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