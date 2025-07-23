CHARLES & KEITH進駐Dream Plaza 70坪層次感空間曝光

信義商圈新商場「Dream Plaza」即將於7月25日開幕，CHARLES & KEITH宣布進駐Dream Plaza，打造70坪時尚空間。

CHARLES & KEITH全新Dream Plaza門市，以現代且具動態感的空間語彙打造，可以看到灰白石紋、圓弧造型、金屬光澤等多樣化的紋理與造型，天花板的圓形Barisol燈與弧形隱藏光源交織，呈現出律動感的視覺感受，試穿區設置深綠弧形沙發，讓空間多層次呈現。

呼應2025盛夏的金屬光澤與反差感時尚趨勢，CHARLES & KEITH本季單品運用液態金屬面料、創意廓形與綁帶細節，呈現夏季閃耀穿搭。像是Kadee抓皺托特包以金屬極光粉搭配皺褶包身，同色系的Xylia流浪包結合個性孔眼與綁帶設計。Duo兩用後背包以溫潤奶油白加上紋路皮質與金色鏈條。Duo孔眼後背包以孔眼綁帶細節與冷調銀皮穿鍊背帶，搭配輕巧黑色小牛PU皮革。鞋履系列延續包款的混搭魅力，以搶眼色系與厚底設計為主打。

為歡慶全新Dream Plaza門市開幕，CHARLES & KEITH於7月25日至8月3日推出期間限定優惠活動：單筆消費滿3,900元即贈送限量品

牌保溫瓶(數量有限，贈完為止)；滿5,000元則可直接升級為白金VIP會員，再加贈1,000元購物金。 黑色PU皮革與銀色金屬鏈帶包，呈現個性感。圖／CHARLES & KEITH提供 呈現2025盛夏金屬光澤趨勢，Kadee抓皺托特包2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

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