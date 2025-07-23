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不羈隨性的義式雋永！以Sprezzatura之名 GUCCI2025秋冬形象廣告

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以「The Gucci Portrait Series」（GUCCI群像肖像系列）為題的2025秋冬形象廣告，定格了服裝本身與人的真實情感流露。圖／GUCCI提供
以「The Gucci Portrait Series」（GUCCI群像肖像系列）為題的2025秋冬形象廣告，定格了服裝本身與人的真實情感流露。圖／GUCCI提供

隨性不等於隨便，寫意、也可以是一種看似輕描淡寫的精緻。古馳（GUCCI）發表了2025秋冬形象廣告，系列視覺是由知名攝影師Catherine Opie所掌鏡，以「The Gucci Portrait Series」（GUCCI群像肖像系列）為題，定格服裝本身、更有背後散發的真實情感與獨特個性。

Catherine Opie是知名的女性攝影師，現年64歲的她自9歲開始攝影，長期關心性別與多元主題，並曾借美國知名地景優勝美地國家公園（Yosemite National Park）、宗教引為切入，帶人省思性別背後的多元可能。

本次古馳（GUCCI）的2025秋冬形象廣告則是由Riccardo Zanola擔任藝術總監、Lisa Rovner為導演、Catherine Opie則為主視覺攝影師，並邀請合計42位不同世代、不同背景的人物包含像是時尚網路名人Suzanne Koller、模特兒Valeria、義大利藝術家Alfredo Ramirez……真實入鏡。

廣告背景延續先前GUCCI曾提出的風格主張「Sprezzatura」一種看似隨性、但歷經時代洗禮的義式風格、一種「刻意的自然」。沒有刻意擺拍的背景，少去蒙太奇的浮誇手法，人們在鏡頭前或站或坐、或直視鏡頭或眼光飄向遠方；對GUCCI而言，本季形象廣告想傳遞的正是襯衫在坐下時自然地折疊，包款被柔軟且隨性地質執持，甚至一只包款的肩帶被折疊提取時，結合人像堅定的眼神、竟能傳達出古典且高雅性感的複合印象。

隨著2025秋冬形象廣告的發表，在平面影像中也帶人一窺本季包款、設計與服裝的亮點，像是低飽和的鵝黃、粉紫、深咖啡、粗織毛呢、酒紅、草綠貫穿了包款與服裝；象徵力量、優雅與社會位階的馬銜鍊五金過往已從鞋履躍上包款，2025秋冬更與服裝巧妙結合，像是在女裝中搭配上寬大尖領窄身襯衫取代了領帶、展現陽剛，又或是變形為搭配GG Logo紫色刺繡亮片連身褲的超大金屬腰帶，賦予造型強烈的裝飾性，搭配以鏡頭前人物Sprezzatura式的肢體語言後，碎將GUCCI過往、當代與未來的美學精神，一以貫之。

馬銜鍊成為本季重要元素，化為腰帶或領結等多元形式，展現優雅與力量的二合為一。圖／GUCCI提供
馬銜鍊成為本季重要元素，化為腰帶或領結等多元形式，展現優雅與力量的二合為一。圖／GUCCI提供
本季GUCCI系列視覺是由知名攝影師Catherine Opie所掌鏡、Riccardo Zanola擔任藝術總監。圖／GUCCI提供
本季GUCCI系列視覺是由知名攝影師Catherine Opie所掌鏡、Riccardo Zanola擔任藝術總監。圖／GUCCI提供
GUCCI經典的綠紅綠Web織帶，出現在本季化為一款手提、麂皮質感的旅行包。圖／GUCCI提供
GUCCI經典的綠紅綠Web織帶，出現在本季化為一款手提、麂皮質感的旅行包。圖／GUCCI提供
古馳（GUCCI）2025秋冬形象廣告邀請合計42位不同世代、不同背景的人物真實入鏡。圖／翻攝自IG@gucci
古馳（GUCCI）2025秋冬形象廣告邀請合計42位不同世代、不同背景的人物真實入鏡。圖／翻攝自IG@gucci

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