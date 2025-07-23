旅行、保健品…父親節送什麼好？十大人氣排行榜揭曉

八月不只有夏天和冰飲，還有一個超重要但容易被忽略的節日–父親節！平常總是低調的老爸，嘴上不說愛，卻默默把整個家扛起來。這天，不只說一句「父親節快樂」，來點實際的，挑個實用又有誠意的禮物，讓老爸知道你有在放在心上。

《網路溫度計DailyView》特別企劃「送禮溫度計」，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，分析不同送禮場合中最受歡迎的禮物趨勢，幫你精準掌握什麼禮物最對味。實用派可以選3C小物、健康派適合按摩舒壓神器，講求品味的爸爸則會愛上香氛、皮件這類質感系好物。不管你家的爸爸是哪種風格，都能找到對他最貼心的那一款。

送禮這件事，從來不只是包裝漂亮那麼簡單，而是用心為彼此的關係加溫的過程。真正重視這段關係的人，會多花一點心思去觀察、思考，挑選出那份最能打動對方的禮物。別再讓感謝藏在心裡說不出口，今年父親節，就讓「送禮溫度計」陪你一起，把謝意準確送進爸爸的心坎裡。

No.10 家具、寢具

ELVIS愛菲斯提供

ELVIS愛菲斯提供

舒適的家具與寢具能提升生活品質，包含舒適沙發家具、減壓床墊、護脊電腦椅、人體工學枕頭都成為送禮新寵。許多網友提到，「希望趁父親節買張餐桌送爸媽當禮物」、「爸媽現在的寢具，都是從小就看他們睡到現在，真的好舊了還破洞」、「是時候好好呵護爸爸的脊椎了」。

父親辛勞撐起整個家，尤其對上了年紀、睡眠品質下降的爸爸來說，好的寢具是放鬆身心的必需品。ELVIS愛菲斯減壓助眠床以偏硬設計支撐脊椎，符合熟齡男性需求，銀離子抑菌面料守護健康，遠離陰濕氣場，為父親打造真正「靠得住」的睡眠。一張好床不只承托身體，更撫慰五行之氣，快趁這次父親節為爸爸安床納福，為一家之主養神聚祥，睡得穩，氣場才旺。

No.9 3C週邊

行動電源、藍牙耳機、可攜音箱、USB充電座、手機車架等3C小物，實用不貴又貼近生活，剛好展現你對爸爸日常習慣的貼心觀察，符合很多網友選禮的標準，「送爸爸他喜歡的那款藍芽耳機」、「讓爸爸戴上耳機之後可以與世無爭，享受一個人的寧靜」、「全新未開封的螢幕智能護眼掛燈，適合做父親節禮物」、「藉由父親節，送他一款高品質的行動電源，方便爸爸在外充電使用」。

No.8 手錶

手錶不只是報時工具，更是品味與身份的象徵。英國籍YouTuber大豐日前帶著爸爸前往高雄鐘錶行，親手挑選一只高級腕錶作為父親節禮物，內容在他的頻道《大豐大哥大》播出後，真摯孝心感動眾多網友，掀起熱烈回響，創下一波網路聲量高峰。網友留言，「給大豐100個讚，台灣人都要向你學習」、「送禮的心意遠超過那手錶價錢」、「他爸爸進鐘錶店和離開的時候；眼睛真的整個發光」、「祝天下的88，父親節（付清結）快樂」。

也有許多網友選擇贈送智慧手錶，能即時追蹤身體數據和活動頻率，守護父親的健康，「幫爸爸準備好禮物，只能等待爸爸出院後再送給他，因為GPS定位的手錶，在室外才能發揮功能」、「智慧腕錶隨時關注爸爸的健康」、「父親節該送爸爸什麼禮物？智慧型手錶讓時間更有效率」。

No.7 保健品

示意圖／pixabay、DHC提供

示意圖／pixabay、DHC提供

隨著年紀漸長，爸爸的健康越來越讓人掛心。維他命C、魚油、葉黃素、護肝與關節保健品，都是根據生活型態量身挑選的貼心選擇。像DHC藍莓精華II，就是網友熱推的護眼好物之一，富含藍莓花青素、金盞草萃取葉黃素、維生素B群與類胡蘿蔔素，有助舒緩眼睛疲勞、抗氧化、提升夜間視力清晰度。這個父親節，就用這份「看得見的關心」，好好照顧爸爸的視界。

挑選保健品時，記得確認是否具備合法認證、清楚標示成分與用量，選擇值得信賴的大品牌更安心。也別忘了提醒爸爸依照專業建議食用，讓爸爸真正感受到你的關心與愛。

No.6 現金、禮券

有時候，最貼心的禮物不是物品本身，而是讓爸爸自己選的自由。送現金或禮券，讓他能挑選真正喜歡、需要的東西，對實際派的爸爸來說，不但不浪費，還能買得開心、用得實在。

如果不想直接給現金，也可以選擇百貨禮券、加油券、運動用品券，或是他常光顧的品牌商品卡，例如3C門市、美食餐廳、按摩館等。再附上一張手寫卡片，讓這份自由選擇的禮物，也多一點專屬你的溫度。

No.5 手機、電腦、平板

TCL提供

TCL提供

滑手機慢半拍、開視訊常卡？父親節不妨幫爸爸升級數位裝備！送上大螢幕手機、筆電，或像是TCL NXTPAPER 14平板，德國萊因低藍光認證護眼科技，無須額外設定，長時間使用也不疲勞。能一鍵切換「未來紙模式」，畫面更柔和舒適。不僅提升生活效率，也讓他與家人、朋友的聯繫更流暢。

網友表示，「我們選了土豪金的iphone 14 pro送給爸爸，也是希望他常常和媽媽出去旅遊時，可以多拍攝和紀錄生活」、「爸爸收到當下超級開心的，因為他也打算想買一台平板」。別忘了幫忙設定好操作步驟，耐心帶著爸爸一起學習新科技，也是很有成就感的事。

No.4 家電

有知名YouTuber在IG發文推薦父親節禮物，表示自己買PHILIPS飛利浦全自動義式咖啡機，「煮出來的咖啡配上綿密的奶泡」、「一個按鍵就可以喝美式或拿鐵」，吸引許多粉絲留言討論。

如果爸爸講究生活品質，不妨考慮實用家電，像是無線吸塵器、掃地機器人、空氣清淨機、冷暖器等，都是貼近日常又超實用的選擇。父親節禮物不必奢華，選對實用家電，就是為爸爸的生活加分！

No.3 按摩、美容產品

長時間開車、工作、勞動，累積的疲勞全寫在爸爸的肩頸與筋骨上。按摩槍、足浴機、小型按摩椅等舒壓神器，是深層放鬆的實用好選擇。還有像是BRAUN 9系列Pro+電鬍刀搭配智慧清潔座，或電動牙刷等日常美容家電，也兼顧健康與便利，讓爸爸在每天打理自己時，也感受到你的貼心關懷。

這類禮物，不只放鬆身心，更能融入日常，成為生活中的溫柔陪伴。網友提到，「按摩類商品仍然是受歡迎的選項」、「電動按摩頸枕幫爸爸放鬆好睡，在家隨時就可以按摩一下肩頸」、「公公有退化性關節炎，在健康網站看過足浴似乎有幫助」、「第一次買給父親的刮鬍刀，還是去百貨公司挑很久」。

No.2 服裝、配件

服裝、配件一向是父親節送禮熱門選項，爸爸的衣櫃裡常是那些「穿得住就好」的老朋友，換你幫他挑選新的T恤、襯衫或外套，如經典素色T、機能外套；亦可選擇配件如帽子、領帶、皮帶或質感襪子，為整體造型點綴加分。

網友PO文表示，「這幾次回家發現爸爸腳上穿的都是同一雙鞋子，鞋底已經塌掉、也磨損的差不多，就趁著父親節強制帶爸爸去挑新鞋」、「送給他一套西裝或是領帶也是一個不錯的選擇，幫老爸換一套時髦的打扮」，當爸爸穿上你買的服飾，心也暖暖的！

No.1 旅行

安排一趟孝親旅行，已成為近年父親節送禮的熱門趨勢！根據美國全國零售聯盟（National Retail Federation）調查，消費者偏好能「創造回憶」的體驗型禮物，像旅行這類行動，就成為網友討論度最高的送禮冠軍。不一定要出國，台灣本地就有豐富選擇，像是山林健行、海邊小旅行，既輕鬆又療癒，讓爸爸放慢腳步，好好享受專屬的陪伴時光。與其送物，不如送一段會被記住的回憶。

網友們不約而同提到，安排親子露營或溫泉假期也很適合，「送爸爸來旅遊吧」、「每次出遊，爸爸總是走在最前面，而且走得很快，然後突然發現自己走太快，於是轉過身，高高舉起右手向後方揮手」。小時候爸爸帶你出去玩，現在由你帶爸爸一起享受旅途樂趣，不僅留下獨特回憶，更讓全家情感升溫。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年07月16日至2025年07月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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