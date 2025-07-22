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專為敏感族群設計！飛利浦「抗敏Pro鑽石護敏刷」溫和潔牙、護齦兼具

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
抗敏Pro鑽石護敏刷已於全台飛利浦官方直營通路、各大電商平台及指定實體通路正式上市，售價5,490 元。記者黃筱晴／攝影
抗敏Pro鑽石護敏刷已於全台飛利浦官方直營通路、各大電商平台及指定實體通路正式上市，售價5,490 元。記者黃筱晴／攝影

飛利浦PHILIPS Sonicare宣布推出專為敏感性牙齒設計的「抗敏Pro鑽石護敏刷」，實證顯示，高達97%敏感牙族群認同刷牙過程舒適。延續品牌130年醫療專業科技，搭載以貝氏刷牙原理研發的音波流體潔力技術，每分鐘高達31,000次震動，有效驅動水流深入齒縫，帶來7倍牙菌斑清潔力，並可降低60%刷牙時對牙本質的磨損風險，達到潔淨與護敏兼具的效果。

根據衛福部與牙科醫學會調查，超過9成台灣成年人有口腔健康問題，逾4成曾有敏感性牙齒經驗。敏感族群常因刷牙疼痛而不敢刷牙，進一步造成清潔不全，增加牙周病、牙髓炎等風險，甚至影響營養攝取與全身健康。飛利浦針對此痛點研發「抗敏Pro鑽石護敏刷」，希望協助敏感族群重拾舒適潔牙體驗。

此次新機種搭配全新「S2棉花糖護敏刷頭」，刷毛細度比以往細27%、密度提升2倍，觸感柔軟如棉花糖，更導入「專業護齦模式」，以2分鐘高低頻與輕重力交替潔淨牙菌斑、再以1分鐘低頻溫和按摩牙齦線，4週有效提升牙齦健康。

全機提供敏感、專業護齦、亮白、清潔、深層清潔共5種潔牙模式，滿足不同使用者的日常口腔護理需求。考量敏感族群常面臨刷牙力道不易控制的問題，「抗敏Pro鑽石護敏刷」內建三重壓力感測系統，透過燈號即時提醒力道，引導使用者建立正確潔牙習慣。這也是飛利浦首款刷柄搭載螢幕的機型，刷牙後還可即時顯示清潔成果，幫助使用者了解潔牙狀況，建立正確且穩定的潔牙習慣。

針對台灣民眾普遍面臨的敏感牙齒困擾，維星牙醫院長吳若苹醫師建議，應選擇具備柔軟刷毛、高頻震動與壓力感測功能的音波電動牙刷，並遵循「貝氏刷牙3-2-1口訣」，3面都刷到、2顆一起刷、來回刷10下，有效提升潔牙效率與口腔健康，避免不當刷牙帶來的二次傷害，對孩童及長輩也相當合適。

飛利浦PHILIPS Sonicare抗敏Pro鑽石護敏刷，刷柄結合智能顯示螢幕與智能刷牙回饋功能，協助使用者建立正確且穩定的潔牙習慣。記者黃筱晴／攝影
飛利浦PHILIPS Sonicare抗敏Pro鑽石護敏刷，刷柄結合智能顯示螢幕與智能刷牙回饋功能，協助使用者建立正確且穩定的潔牙習慣。記者黃筱晴／攝影
音波流體潔力技術（右）以貝氏刷牙法為原理研發，高頻震動刷毛驅動水流深入齒縫。圖／飛利浦提供
音波流體潔力技術（右）以貝氏刷牙法為原理研發，高頻震動刷毛驅動水流深入齒縫。圖／飛利浦提供
維星牙醫院長吳若苹指出，建議優先選擇高頻震動與刷毛柔軟的音波電動牙刷，透過音波震動原理帶動水流深入齒縫有效清除牙菌斑。圖／飛利浦提供
維星牙醫院長吳若苹指出，建議優先選擇高頻震動與刷毛柔軟的音波電動牙刷，透過音波震動原理帶動水流深入齒縫有效清除牙菌斑。圖／飛利浦提供
飛利浦PHILIPS Sonicare宣布推出以創新科技打造為敏感牙齒設計的「抗敏Pro鑽石護敏刷」。圖／飛利浦提供
飛利浦PHILIPS Sonicare宣布推出以創新科技打造為敏感牙齒設計的「抗敏Pro鑽石護敏刷」。圖／飛利浦提供
全新「S2棉花糖護敏刷頭」，可有效降低60%刷牙時對牙齒牙本質的磨損風險。記者黃筱晴／攝影
全新「S2棉花糖護敏刷頭」，可有效降低60%刷牙時對牙齒牙本質的磨損風險。記者黃筱晴／攝影

族群 鑽石 使用者

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