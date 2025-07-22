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不用飛日本！東京人氣餐廳「牛舌的檸檬」傳將登台 時間、地點曝光了
想吃不用飛日本！？日本人氣餐廳「牛舌的檸檬」（牛たんの檸檬）近日傳出即將於台北開設1號店，並預計在今年9月開始營運。隨著消息出爐，立刻也引起網友們的熱烈討論。
「牛舌的檸檬」總本店位於東京新宿，另外在淺草、大阪亦有分店。店內以牛舌根部位為主角，提供極厚切牛舌、厚切牛舌、A5黑毛和牛等多種餐點，亦可組合搭配。由於份量十足、口感好，因此成為許多民眾品嚐牛舌料理的好去處，在社群網站擁有極高的人氣，也受到許多台灣旅客喜愛。
近日網路流傳「牛舌的檸檬」即將登台的徵才資訊。根據內容，開店預計位置將在「台北信義區」，並且預計9月開始試營運，但是實際相關內容，仍待官方正式公佈。除了「牛舌的檸檬」之外，來自仙台的老字號「東山牛舌」，也預告8月將插旗台北統一Dream Plaza，帶來原汁原味的日式滋味，同樣值得粉絲期待。
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