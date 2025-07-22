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輕奢珠寶復古風 喬治傑生全新台灣限定款 agete星座戒指有故事

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列亞洲限定編號165傑生之鴿純銀柘榴石胸針，僅限零售直營門市販售，25,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列亞洲限定編號165傑生之鴿純銀柘榴石胸針，僅限零售直營門市販售，25,000元。圖／喬治傑生提供

輕奢珠寶以復古設計迎接盛夏，丹麥設計師精品喬治傑生（GEORG JENSEN）推出兩款全新訂製胸針與七款台灣限定版MOONLIGHT BLOSSOM系列珠寶選粹，以品牌精湛的純銀材質工藝，重現20世紀初的品牌大師經典藝術風格設計，結合白瑪瑙、紅玉髓、柘榴石、孔雀石、綠瑪瑙等多樣活力色調彩色寶石，銀雕花草樹葉映襯寶石光影，演繹詩意光采。兩款MOONLIGHT BLOSSOM全新編號169純銀胸針，重現1915年的原創設計，飾以花草圖樣的鏤空純銀座台，提供橢圓形白瑪瑙與粉水晶款式，或鑲嵌翠綠孔雀石的選擇，展現生命力量與自然紋路的原始之美。

而來自日本的agete，延續誕生石系列的個人化精神，推出全新星座主題戒指，以趣味造型結合精緻金工，演繹十二星座的象徵語彙。從銀河箭矢、古幣意象到不對稱的優雅設計，每一款戒指皆是凝鍊自星辰的縮影，將宇宙的緣分優雅封存於指間。無論是作為日常配戴的個性點綴，還是具備故事性的造型選擇，皆能在穿搭之中，映照每個人的星座能量與魅力。

agete天蠍座戒指，7,500元。圖／惇聚國際提供
agete天蠍座戒指，7,500元。圖／惇聚國際提供
agete K5天秤座戒指，11,800元。圖／惇聚國際提供
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agete雙子座雙層戒指，49,100元。圖／惇聚國際提供
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喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀綠瑪瑙胸針項鍊，50,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀綠瑪瑙胸針項鍊，50,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列台灣限定純銀綠孔雀石169胸針，34,900元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列台灣限定純銀綠孔雀石169胸針，34,900元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列台灣限定編號86B純銀柘榴石針式耳環，39,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列台灣限定編號86B純銀柘榴石針式耳環，39,800元。圖／喬治傑生提供
agete獅子座二連戒指，9,800元。圖／惇聚國際提供
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喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列台灣限定編號37孔雀石純銀項鍊，官網限定，23,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列台灣限定編號37孔雀石純銀項鍊，官網限定，23,000元。圖／喬治傑生提供
agete K10雙子座戒指，26,200元。圖／惇聚國際提供
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戒指 星座 設計師

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