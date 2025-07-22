哈韓熱潮再升溫 韓國品牌大舉展店打造新一波「韓流經濟圈」

韓娛、K-Pop攻佔全球，百貨業者指出，根據《2024全球韓流影響力報告》，台灣在全球韓流指數中排名第三，僅次於越南與泰國，顯示「哈韓」文化在台灣持續升溫，不僅影視與音樂火紅，造就韓星頻頻登台演出，韓流熱潮再升溫，韓國時尚品牌也紛紛大舉插旗台灣市場，打造新一波韓流經濟圈。

近期韓國時尚潮流品牌紛紛在台大舉展店，包括主打街頭潮流風格的韓國品牌「EPT」在台北中山開設首間旗艦店；韓國包款品牌「CARLYN」全台首家雲朵包旗艦店，插旗台北大巨蛋；韓國設計師品牌「SATUR」於今年2月在台北中山開設首店後，緊接在7月插旗台北信義區開設威秀門市。

百貨商場就是流行文化的縮影，市場趨勢與熱度，將呈現在商場品牌布陣中。以潮流時尚為定位的新光三越台北信義新天地A11，品牌陣容總能對應到年輕世代的喜好與需求。A11自7月起打造「韓流時尚基地」，吸引20至25歲年輕時尚族群關注，在暑假檔期也帶動商場來客與買氣成長。

看準韓流熱潮，A11今夏集結超過10間韓國人氣品牌，包括來自英國並深根韓國的「Rockfish Weatherwear」，除了時尚外型與舒適度兼具的繫帶運動鞋，也以雨靴、瑪莉珍、芭蕾舞鞋款席捲韓國街頭，受年輕都會女性喜愛。還有標誌性小雛菊與臘腸狗圖騰T-shirt的「Mardi Mercredi」。以雲朵枕頭包聞名的「CARLYN」回歸進駐A11 B1、墨鏡品牌「BLUE ELEPHANT」也在A11 B1買得到。

韓國美妝香氛同樣受歡迎，於A11 1F快閃中的「Fwee」擁有清新少女感包裝與妝效，來自首爾延南洞的韓國香氛品牌「YOUSSOFUL」（A11 B1）以優秀的持香度與平易近人的價格打入年輕族群市場，是近期備受討論的高CP值香氛品牌。

韓國療癒系甜點品牌 「HART TIRAMISU」將於8月1日起展開品牌首次海外快閃計畫，人氣主打「愛心敲敲」巧克力設計，為日常甜點注入話題與儀式感。每一盒「HART TIRAMISU」表面皆覆蓋脆皮愛心巧克力，使用品牌專屬愛心湯匙輕敲打開，增添甜點時光的樂趣。快閃巡迴據點首站為8月1日開幕的新光三越A11 1F、8月15日新竹巨城4F、9月2日台北 101 B1F。

日前微風南山的「潮頑之夜GEN Z LUXE NIGHT」也充滿韓國話題，包括邀來搶先公開演出的韓國最狂猛男WILD WILD SHOW、韓籍啦啦隊女神河智媛等，顯示大眾對於韓式審美的喜愛。 韓國包款品牌「CARLYN」在台實體店據點包括遠東Garden City大巨蛋、新光三越A11、台南新天地。圖／CARLYN提供 新光三越A11 1F Fwee快閃店至8/31，7/25推新品「聚光精實打亮餅」。圖／新光三越提供 韓國療癒系甜點品牌 「HART TIRAMISU」將於8月1日起展開品牌首次海外快閃計畫。圖／HART TIRAMISU提供 韓國設計師品牌「SATUR」於今年2月在台北中山開設首店後，緊接在7月插旗台北信義區開設威秀門市。圖／SATUR提供 韓國設計師品牌「SATUR」7月插旗台北信義區開設威秀門市。圖／SATUR提供 韓國人氣潮流品牌「EPT」在台北中山開設首間旗艦店。圖／EPT提供 來自英國並深根韓國且大受歡迎的「Rockfish Weatherwear」，進駐新光三越台北信義新天地A11 1F。圖／新光三越提供 韓國療癒系甜點品牌 「HART TIRAMISU」將於8月1日起展開品牌首次海外快閃計畫。圖／HART TIRAMISU提供 新光三越台北信義新天地A11 1F韓星金高銀代言的韓國服飾品牌「Mardi Mercredi」。圖／摘自品牌IG

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