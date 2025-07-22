進藤喜彦6年YouTube周更不間斷 用蘋果生態系打造一人高效創作工作流

當今自媒體浪潮席捲全球，越來越多年輕人夢想成為全職創作者。YouTuber「進藤喜彥Yoziness」就是其中一位將夢想化為現實的代表人物。從小學四、五年級開始接觸YouTube起，他便立下志向，期望有一天能以創作為業。一路走來，他以高度自律與明確目標，建立出屬於自己的創作哲學，也打造出一套獨具風格且高效率的Apple生態系工作流。

進藤喜彦的創作精神啟發來自2位來自不同文化背景的創作者，美國的Jesse與日本的HikakinTV。Jesse的惡作劇與生活紀錄影片讓他理解到影像表現可以多元又有趣，而Hikakin則用日更影片、長達10年以上的堅持，讓他認知到創作不只是追求靈感，更是一場與自己競爭的長跑耐力賽。對進藤來說，創作者不僅需要熱情，更需要能夠長期維持動能的自律心態。

影響進藤喜彦早期創作的關鍵點，是來自當時女友送的生日禮物GoPro，他們前往沖繩旅行，並開始嘗試拍攝剪輯出Vlog影片，當時他腦中想像的畫面是Justin Bieber MV中「音樂結合影像」的敘事節奏與情感鋪陳。他發現，重點不是使用多高級的器材，只要畫面與音樂搭配得當，也能牽動觀眾情緒，產生化學作用，創造具有感染力的作品。

但進藤也明白，想要成為全職創作者，持續累積技術實力也是一道需要跨過的門檻。高中時期的進藤因為想要拍攝舞蹈作品而單槍匹馬直搗專業影像工作室，在聽到數萬甚至數十萬元的報價後，他轉而投入自學，從免費的iMovie開始，透過YouTube教學影片、反覆練習與實作，一步步建立起剪輯與製作的能力。資金不足並未成為創作阻力，反而成為激發他學習的動力。

為了鼓勵自己持續創作，進藤選擇公開對觀眾承諾「周更」，將穩定輸出與持續精進創作變成一種自律與責任。起初他給自己設定3年、10萬訂閱的目標，至今已堅持6年不間斷周更，累積超過300支影片，全部都由他一人自拍、自剪完成，在初期還未達到目標之前，更拒絕了商業化的介入，只為了在內容中保留強烈的個人識別度。他笑說，「這也是一種對抗拖延症的好方法。」

而支持進藤持續創作、高效率產出影片的重要幕後推手，就是擁有高度整合性的Apple生態系。他從iPod Nano開始入坑，MacBook Air、MacBook Pro、Mac Studio到最新的M4版MacBook Air與iPad Pro，每一台設備都有其清楚定位與分工。他將M2 Max版Mac Studio稱為「剪片怪獸」，專責處理高畫質長影片；M4版Mac Mini則是兼顧效能與便攜性，出國時也會帶著出門處理專案；M4版MacBook Air現在則是負責文書、會議、腳本與粗剪；M4版iPad Pro搭配Apple Pencil Pro與Final Cut Pro iPad 版，成為手繪動畫與創意發想的最佳工具。

對於周更創作者而言，設備效能也是進藤關注的重點。「特效渲染每次多5秒，看似微不足道，但整支影片下來可能多花2小時。」進藤深知時間就是產能，持續投資高效能設備，是他在一人作業下仍維持穩定輸出與提升內容品質的策略之一。

進藤強調，設備選擇應根據實際需求調整。他曾經實測35分鐘的4K影片，在M2 Max版Mac Studio與M4版Mac Mini上同時輸出，雖然Mac Studio較快，但Mac Mini的效能已足以應付多數情境，且更方便攜帶。所以他現在會根據工作地點與專案規模、急迫程度，靈活變換最適合攜帶使用的設備組合，提高創作效率也減少體力負擔。

除了硬體效能，Apple生態系的軟體與功能也深受進藤倚賴。不會打中文字的他，完全仰賴Apple的聽寫功能進行所有文字輸入，從腳本、社群貼文到觀眾互動皆靠語音處理。透過 iCloud備份、AirDrop傳輸、跨裝置接力與Sidecar並行功能，他能可以輕鬆將所有資料無縫同步、多螢幕協作，將剪片、繪圖、編輯自成順暢工作流。

進藤也樂於與其他創作者互相切磋學習，他表示，全職YouTuber是條孤獨且不容易的職涯道路，開始前必須有心理準備。他建議想成為創作者的人：「Just do it！」不需要一開始就追求完美的設備，也不要太在意大家說的「成功的公式」，而是要從熱情出發、從內容紮根。他強調，真正吸引人的不是畫質有多高，而是內容是否有魅力與靈魂。 進藤喜彦創作初期的靈感啟發來源。記者黃筱晴／攝影 進藤喜彦至今已堅持6年不間斷周更，累積超過300支影片，全部都由他一人自拍、自剪完成。記者黃筱晴／攝影 Apple生態系的軟體與功能也深受進藤倚賴。不會打中文字的他，完全仰賴Apple的聽寫功能進行所有文字輸入。圖／進藤喜彦提供 Apple生態系的軟體與功能也深受進藤倚賴，Spotlight功能在圖庫中找素材超方便。圖／進藤喜彦提供 一人自拍自剪作業的他，曾經超瘋狂地將M2 Max版Mac Studio、Studio Display整套設備帶出國工作。圖／進藤喜彦提供 這些都是進藤喜彦平常常用的工作軟體。圖／進藤喜彦提供 天藍色、輕薄好攜帶的M4版MacBook Air，是進藤喜彦現在經常隨身記錄靈感、寫腳本的好工具。記者黃筱晴／攝影

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