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Hebe田馥甄化身節氣小老師 親筆手繪「大暑」美食曬幽默

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
田馥甄在最新的CITIZEN形象廣告中化身「節氣小老師」，巧曬田式幽默。圖／CITIZEN提供
田馥甄在最新的CITIZEN形象廣告中化身「節氣小老師」，巧曬田式幽默。圖／CITIZEN提供

7月22日恰是24節氣中的「大暑」，日系品牌CITIZEN發表了由女表代言人Hebe田馥甄入鏡的「大暑限定短片」，除了Hebe田馥甄戴上了粉紅金表款一解夏日暑氣，CITIZEN亦同步宣傳了光動能全球電波時計、台灣限定的EC1192-58A腕表以及櫻花粉紅金三針款式，展現夏日的柔美粉嫩時光。

在約三分半鐘的影片中，Hebe田馥甄穿著一身氣質深藍色洋裝宛如化身「二十四節氣田老師」，除了提醒大家天氣炎熱，更親筆繪製了可愛插畫，畫中分享她喜愛的食物「大（番）薯」、一曬田式幽默，更有一只CITIZEN光動能全球電波時計手表，以親膚、精準、甜美，成為Hebe田馥甄的「心之所向」。

CITIZEN的光動能全球電波時計表款EC1192-58A為台灣限定，並在TPE台北時區繪有星芒圖騰，底蓋再雕有限定專屬的鬱金香圖騰。表款選用了堅硬、輕盈的鈦金屬和粉紅金為材質，並以CITIZEN引以為傲的光動能機芯為動力。表款充滿電後在省電模式下可連續運行三年之久，並提供夏令時間、日期顯示、萬年曆等功能，是Hebe田馥甄廣告款，並將成為新時代女性的一「枚」時光御守。

CITIZEN同時「加碼」推薦兩只光動能三針款：EW2426-54X與EW2429-56X表款，前者選用可搭襯亞洲女性肌膚的Sakura pink櫻花粉紅金表殼，32.5毫米纖巧面盤中並有著細膩時標、星期與日期顯示，展現出CITIZEN身為日系品牌在設計的獨到品味；另一只EW2429-56X款式則以Sakura pink櫻花粉紅金表殼搭配不鏽鋼鍊帶，兩只皆為情人節主打款，訂價皆兩萬元有找，為甜美與誓言、浪漫見證。

CITIZEN台灣限定「心之所向」光動能全球電波時計腕表EC1192-58A，28毫米、鈦金屬與粉紅金、光動能機芯，約36公克，並為Hebe田馥甄廣告配戴款，29,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN台灣限定「心之所向」光動能全球電波時計腕表EC1192-58A，28毫米、鈦金屬與粉紅金、光動能機芯，約36公克，並為Hebe田馥甄廣告配戴款，29,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN 光動能三針款EW2429-56X腕表，18,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN 光動能三針款EW2429-56X腕表，18,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN 光動能三針款EW2426-54X，選用Sakura pink櫻花粉紅金表殼、表帶，溫暖也甜美，18,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN 光動能三針款EW2426-54X，選用Sakura pink櫻花粉紅金表殼、表帶，溫暖也甜美，18,800元。圖／CITIZEN提供

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