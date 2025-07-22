FENDI Lui全新回歸 當代男士的經典百搭包

有著柔軟包身又散發迷人風彩的FENDI Lui雙拉鍊郵差包，在為慶祝品牌成立百年所發表的2025-26秋冬男裝系列中亮相全新亮相。新作延續了2016年原版設計備受熱愛的特徵，同時保有流暢簡約的現代輪廓，完美融合高級時尚的精緻質感與日常生活的輕盈便利，賦予這款包款靈活百搭的面貌，契合當代男士生活的多樣步調與日常奢華的美學。

FENDI Lui以極為輕盈又實用的皮革底座與結構為基礎，提供黑色到棕色一系列中性色調，突顯包身的柔軟質感。溫潤的粒面皮革搭配鍍鈀五金件，散發低調而雅緻的氛圍，包側的代表性FF金屬細節更具品牌辨識度。運動風格的填充尼龍緹花布料，則融入同色調FF標誌圖案與光滑皮革細節，搭配髮絲紋鍍釕五金件，營造出全黑魅力。而V字紋圖案的亮面鰻魚皮革編織款，則是品牌工匠延續FENDI皮草嵌花工藝的傳承之作。

FENDI Lui包款提供大、中、小三個尺寸，每個尺寸均配有兩條實用肩帶和布料內襯，能夠自在轉換時尚肩背包與實用郵差包，滿足多元生活所需。大型款可肩背、斜背或手提，包內的開放式口袋隔層可輕鬆容納平板電腦。中型款同樣兼具斜背與手提的實用性；小型款則精緻輕巧，提供便利的斜背或手提穿搭方式。 FENDI Lui雙拉鍊郵差包，在為慶祝品牌成立百年所發表的2025-26秋冬男裝系列中亮相全新亮相。圖／FENDI提供 全新FENDI Lui延續了2016年原版設計備受熱愛的特徵。圖／FENDI提供 FENDI Lui包黑色皮革小型款。圖／FENDI提供 全新FENDI Lui提供大中小三種尺寸。圖／FENDI提供 FENDI Lui包沙色皮革小型款。圖／FENDI提供 FENDI Lui雙拉鍊郵差包，在為慶祝品牌成立百年所發表的2025-26秋冬男裝系列中亮相全新亮相。圖／FENDI提供 FENDI Lui包FF標誌圖案尼龍緹花布料款。圖／FENDI提供 FENDI Lui包咖啡色鰻魚皮革中型款。圖／FENDI提供 FENDI Lui雙拉鍊郵差包，在為慶祝品牌成立百年所發表的2025-26秋冬男裝系列中亮相全新亮相。圖／FENDI提供 全新FENDI Lui提供大中小三種尺寸。圖／FENDI提供 FENDI Lui包黑色皮革小型款。圖／FENDI提供

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