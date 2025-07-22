三星Z Fold7｜Z Flip7預購取機首日人氣旺！微風南山門市頭香凌晨3點就排隊

三星全新一代摺疊旗艦Galaxy Z Fold7｜Z Flip7以極致輕薄設計、直覺AI、靈活多變的相機體驗，再立智慧型手機新標竿，台灣三星更祭出一系列有感預購好禮，包括指定通路預購Galaxy Z Fold7︱Z Flip7旗艦摺疊256GB版本，享容量升級至512GB版本；全台三星智慧館預購Galaxy Z Fold7｜Z Flip7，並於 7月22日至8月8日完成取機，限量加碼1,000折價優惠；7月22日於全台三星智慧館指定門市取機最高享限量2,000元折價優惠；於三星旗艦體驗館微風南山門市預購並於指定期間（7月22日至7月27日）完成取機，有機會抽中星宇航空「台北－鳳凰城」商務艙來回機票一張。詳細活動內容以官網公告為準。

三星提供消費者貼心便利的預購取機服務，民眾可於指定期間內選擇自己偏好的時段，前往指定預購門市舒適等候取機。今天（7月22日）預購早鳥取貨首日，三星旗艦體驗館微風南山門市沉浸式產品體驗區（Galaxy Innovation Lab）亦同步登場。

今天三星旗艦體驗館微風南山門市頭香是從凌晨3點開始排隊、47歲任職紡織業務的陳先生，過去使用過Galaxy Note10、Galaxy S21系列，短暫嘗試競品之後，決定再度回歸三星，並且第一次嘗試摺疊機。他預購Galaxy Z Fold7淬霧銀512GB版本，表示這次看到摺疊新機非常輕薄，鏡頭也來到旗艦級的2億畫素相機，讓他很心動；另外，他平常有看股票的習慣，Galaxy Z Fold7的8吋大螢幕結合多重視窗功能，可以讓他多工處理、一次掌握多個資訊，大讚十分方便。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示：「此次Galaxy Z Fold7｜Z Flip7有感升級反應於預購數字，表現超乎預期，相信Galaxy Z Fold7｜Z Flip7將持續為行動通訊市場注入活水，往較前代銷售成長3成邁進，並推動摺疊機市場邁向主流，同時鞏固三星於摺疊機的領導地位。」

台灣三星觀察此次三星智慧館與三星商城預購表現，Galaxy Z Fold7的極致輕薄機身與旗艦級相機深獲青睞，輔以容量升級至16GB+1TB，效能再攀巔峰，今年預購Fold7整體表現較前代創下逾2倍成長。顏色選擇方面，Galaxy Z Fold7｜Z Flip7皆以「海影藍」最受歡迎，銷售佔比各達近5成、近6成；三星商城推出的限定色「山嵐綠」人氣也很旺，以Z Flip7為例銷售佔比達近6成。

三星Galaxy Z Fold7以沉浸大螢幕結合多工與智慧AI應用、旗艦相機，強勢升級行動辦公與娛樂體驗；Galaxy Z Flip7以袖珍輕巧的掌心設計與強化封面螢幕互動、多角度自拍，助社群玩家展現個性自我。Galaxy Z Fold7｜Z Flip7將於7月25日正式開賣，9月30日前於指定通路購機可享多重好禮，包括：註冊並登入Galaxy Store領取限量最高Galaxy Store 600元禮物卡一張；投保全星守護螢幕意外損失保險一年期，最高可享悠遊卡加值金回饋1,650元；投保Samsung Care+｜Samsung Care+ Lite，最高可享首4個月保費優惠；登錄抽Samsung Wallet悠遊卡加值金最高10,000元；8月底前限時加購Watch8｜Watch8 Classic｜Watch Ultra享8折優惠。

台灣三星即日起於微風南山旗艦體驗館推出沉浸式產品體驗區（Galaxy Innovation Lab），將今年Unpacked發表會的紐約街頭風情，原汁原味還原，包括：Selfie Studio讓消費者盡情試用Galaxy Z Fold7的2億畫素旗艦相機，以及Galaxy Z Flip7在4.1吋封面螢幕下的免手持自拍，還可套用創意圖框留下獨特回憶；於城市跑道感受Galaxy Watch8系列完善的健康監測與運動追蹤；此外，更攜手英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS以大膽叛逆的全新系列共同演繹AI應用，了解如何善用Galaxy Z系列靈活的摺疊型態與Gemini Live AI即時視覺對話功能，搭出最有型格的Vibe。9月18日前體驗並完成指定任務，還可獲得ALLSAINTS限量新款香水試管一份，至微風南山服飾／飾品專櫃再享單筆消費300元折扣。 三星Galaxy Z Fold7｜Z Flip7今天（7月22日）預購早鳥取貨首日，星粉熱血排隊搶新機。圖／三星提供 三星Galaxy Z Flip7在4.1吋封面螢幕下的免手持自拍，還可套用創意圖框留下獨特回憶。圖／三星提供 三星Galaxy Z Fold7｜Z Flip7今天（7月22日）預購早鳥取貨首日，三星旗艦體驗館微風南山門市排隊頭香陳先生現場交機。圖／三星提供 三星Galaxy Z Fold7的2億畫素旗艦相機，原汁原味完美還原Unpacked發表會的紐約街頭風情。圖／三星提供 三星即日起於微風南山旗艦體驗館推出沉浸式產品體驗區。圖／三星提供 三星攜手英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS，以大膽叛逆的全新系列共同演繹AI應用。圖／三星提供 三星Galaxy Z Flip7在4.1吋封面螢幕下的免手持自拍。圖／三星提供 三星Galaxy Z Fold7｜Z Flip7今天（7月22日）預購早鳥取貨首日，三星旗艦體驗館微風南山門市頭香陳先生從凌晨3點就開始排隊。圖／三星提供

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