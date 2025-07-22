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7-ELEVEN「御飯糰」30週年！「爆蛋燒肉大飯糰」首度開賣　推4大明星新品、限時優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「御飯糰」30週年，推4大明星款新品再掀話題。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「御飯糰」30週年，推4大明星款新品再掀話題。圖／7-ELEVEN提供

今年7-ELEVEN「御飯糰」迎來品牌30週年，自1994年起引進三角飯糰並以「御飯糰」品牌陪伴消費者成長至今，已是許多人從小吃到大、橫跨各個世代的經典美食，7月23日起7-ELEVEN為慶祝御飯糰30週年里程碑，特別推出三角飯糰、圓形飯糰、加熱飯糰、大飯糰等4大類型全新商品，並首度推出「爆蛋燒肉」創意爆漿的新食感飯糰，7月23日至8月5日展開御飯糰全品項「2件省5元、3件省10元」優惠活動。

7-ELEVEN表示，「御飯糰」品牌自1994年起瞄準上班族、學生族日常需求設計，並領先超商通路克服傳統米食技術，打造從生產、配送到陳列均維持在18℃保鮮的三角飯糰，從第一顆三角飯糰「肉鬆」口味至今，已推出過上百種貼近在地口味的品項，當中不乏年銷售破億元的明星商品，包括「雙蔬鮪魚」、「御選肉鬆」兩大經典不敗口味，每年可熱賣千萬個；另外像是2003年首顆台式糯米飯糰的推出，開啟加熱飯糰市場，後續更推出聯名人氣品項「阜杭豆漿飯糰」、「台南晶英府城肉燥米糕飯糰」、冬季暢銷的「麻油雞飯糰」等；2009年再推便當可單手享用的「握便當」，如「豪華秘製雙拼握便當」，與台北鳥喜合作的「秘製醬烤雞腿丼握便當」也均為年度銷售破億元的長銷口味。

據銷售資料顯示，7-ELEVEN每年可賣出超過2億顆御飯糰系列商品，而uniopen會員平均每月購買數量可達3至5個。面對飲食西化趨勢與外部米食食用量下滑，7-ELEVEN持續以多元化商品吸引不同族群，推出大份量的「新極大飯糰」、「新極大飯卷」受到男性顧客青睞，女性則偏好輕巧便利的「圓形飯糰」或其他主打蔬食、健康訴求的口味。

7-ELEVEN御飯糰30週年，特別推出4大類型全新商品，首推「爆蛋燒肉新極大飯糰」內餡選用炙烤豬五花，以秘製燒肉醬烤，並加入使用日本保鮮技術製成的半熟蛋黃，打造滑順口感，再佐以些許博多明太子醬，帶來多層次的日式風味；「明太子火腿厚蛋」飽滿內餡選用厚切火腿肉與烤蛋，搭配香Q白飯與鹹香海苔，添加濃郁明太子醬；「鮭魚鮭魚卵圓型飯糰」使用阿拉斯加產地送禮等級的秋鮭魚卵，搭配智利銀鮭，風味鮮甜；「御選蒲燒鰻新極上飯糰」使用肉質細嫩外銷等級的在地鰻魚，以日本蒲燒手法四道工序蒸烤，醬香入味。

為提供穩定且高品質的米飯商品，7-ELEVEN長年與在地農民合作，嚴選當季台梗9號、11號等優質米種，新極上御飯糰系列更全面採用具產銷履歷的「龍之瞳米」，以專門的倉庫低溫保鮮、導入低溫碾米與日本獨家精米技術、精準控溫煮飯，讓米飯風味更佳，並配合自動化設備生產，穩定供貨之餘更支持在地農業、藉由設備節能降低環境負擔。

7-ELEVEN於7月23日至8月5日展開御飯糰全品項「2件省5元、3件省10元」優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於7月23日至8月5日展開御飯糰全品項「2件省5元、3件省10元」優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
今年7-ELEVEN「御飯糰」迎來品牌30週年，自1994年起引進三角飯糰結構並以「御飯糰」品牌陪伴消費者成長至今，已是許多人從小吃到大、橫跨各個世代的經典美食。圖／7-ELEVEN提供
今年7-ELEVEN「御飯糰」迎來品牌30週年，自1994年起引進三角飯糰結構並以「御飯糰」品牌陪伴消費者成長至今，已是許多人從小吃到大、橫跨各個世代的經典美食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN為慶祝御飯糰30週年里程碑，特別推出三角飯糰、圓形飯糰、熱飯糰、大飯糰等4大類型全新商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN為慶祝御飯糰30週年里程碑，特別推出三角飯糰、圓形飯糰、熱飯糰、大飯糰等4大類型全新商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN歷經多年研發與創新，御飯糰已推出過上百種貼近在地口味的品項，當中不乏年銷售破億元的明星商品，包括「雙蔬鮪魚」、「御選肉鬆」兩大經典不敗口味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN歷經多年研發與創新，御飯糰已推出過上百種貼近在地口味的品項，當中不乏年銷售破億元的明星商品，包括「雙蔬鮪魚」、「御選肉鬆」兩大經典不敗口味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出海味滿滿新選擇「鮭魚鮭魚卵圓型飯糰」、「御選蒲燒鰻新極上飯糰」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出海味滿滿新選擇「鮭魚鮭魚卵圓型飯糰」、「御選蒲燒鰻新極上飯糰」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度推出「爆蛋燒肉」創意爆漿的新食感飯糰，並與星宇航空聯名推出「明太子火腿厚蛋飯糰」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度推出「爆蛋燒肉」創意爆漿的新食感飯糰，並與星宇航空聯名推出「明太子火腿厚蛋飯糰」。圖／7-ELEVEN提供

飯糰 便當 燒肉

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