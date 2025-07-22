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「捏出鮪魚肚」門票享優惠！六福村時尚大挑戰 「解放肚臍」嘜ㄟ通

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
六福時尚季 只要服裝原設計能露出肚臍，就能以999元優惠價入園。圖/六福村提供
六福時尚季 只要服裝原設計能露出肚臍，就能以999元優惠價入園。圖/六福村提供

繼水樂園「六福鮪魚季」優惠引爆話題，六福村主題遊樂園也推出全新時尚挑戰「肚臍解放日」。即日起至8月31日，只要穿著「原設計能露出肚臍」的服裝，就能以999元優惠價暢玩六福村主題樂園。

此外，今年暑假六福村水陸雙樂園聯手祭出超狂門票優惠，如果你是水象（巨蟹、雙魚、天蠍）或土象（金牛、處女、魔羯）星座，出示證件，同樣能享有999入園優惠價；大學生拿學生證現場購票，則可直接以899元爽玩一整天。還有，設籍台中、彰化、南投、雲林或嘉義者（或是身分證英文開頭是L/N/M/P/Q），也通通可以用899元優惠價入園。

最消暑的六福水樂園，則是「六福鮪魚季」與「藍白拖」優惠正式回歸，不論你有沒有腹肌，只要有點鮪魚肚（可捏出肥肉、會輕微晃動），就能享有499元入園價；穿上國民經典藍白拖（顏色不拘），也能以499元優惠價入園。此外，設籍桃竹苗地區的鄉親（身份證字號H/J/O/K開頭），只要憑證明文件就能享399元水樂園入園優惠價。

如果玩一天還不過癮，可考慮關西六福莊暑假限定的「金夏PUNCH暑假住房專案」，三人成行，可入住樓中樓肯亞藍天客房、包含活力早餐3客、非洲探險遊戲島與淺山農場生態導覽體驗，以及「兩日無限制進出的六福村水陸雙樂園入園手環3份」，專案價8,800+10%起。

在熱辣陽光下打水仗、玩設施最是消暑。圖/六福村提供
在熱辣陽光下打水仗、玩設施最是消暑。圖/六福村提供
六福鮪魚季重磅回歸，只要有鮪魚肚就能享499元入園優惠價。圖/六福水樂園提供
六福鮪魚季重磅回歸，只要有鮪魚肚就能享499元入園優惠價。圖/六福水樂園提供

藍白 六福村 身分證

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