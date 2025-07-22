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阿Ken甜甜圈「GooDonut」連三天快閃Dream Plaza 排隊辦法出爐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
甜甜圈「GooDonut」將首度舉辦快閃活動。圖/緯豆集團提供
甜甜圈「GooDonut」將首度舉辦快閃活動。圖/緯豆集團提供

想吃甜甜圈嗎？藝人阿KEN親自操刀打造的爆餡甜甜圈品牌「GooDonut」，將於7月25日至7月27日期間，進駐最新百貨DreamPlaza B2，展開為期三日的首次快閃活動，活動首日除阿KEN出席之外，還邀請好友阿緯一同合體擔任一日店長，為排隊粉絲親手送上一盒又一盒的招牌甜甜圈。

自開幕後就每天大排長龍的GooDonut甜甜圈，本次舉辦首次快閃活動，每日由品牌專車直送百貨現場，100%還原甜甜圈的美味。快閃櫃每日將限量供應100盒人氣甜甜圈組合，內含巧克力、卡士達、開心果口味各1入及品牌提袋1只，售價260元。

GooDonut甜甜圈也表示，活動現場僅收現金，同時為維持排隊公平性，活動同原店鋪形式，採取現場登記制。上午11點將於DreamPlaza B2連通道旁紅龍區開放排隊，下午2點開始登記，以在現場人數為主（防止解壓縮行為），並於下午3點開放取貨，沒有發放號碼牌，離隊視同放棄資格。

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