吃炸雞抽球票 德克士x味全龍推出限時快閃活動

德克士今夏聯手中華職棒味全龍，推出全新聯名活動《「雞」會來了！吃德克士抽球賽門票！德克士x味全龍Dragon Beauties小龍女 一日店長》，自7月24日起至9月10日止於全台門市盛大展開。

活動期間，凡單筆消費滿200元即可獲得抽獎券一張，參加抽獎就有機會將味全龍雙人球票、2025春訓球衣、變形金剛聯名雙LOGO牛仔老帽與限量味全龍周邊商品帶回家。同步加碼祭出「雞不可失！」限時優惠，指定雙人分享餐全面65折起，最低僅需149元起，就有機會享用包含六塊炸雞歡樂桶、超大咔滋脆皮手槍腿、超級酪乳雞腿堡與人氣小點的豪華組合，在炸雞香氣中開啟熱血應援周。

本次聯名最大亮點之一，為人氣啦啦隊Dragon Beauties五位小龍女的快閃互動登場。自7月31日起，小映、柳柳、靜靜、賴可與小蛙五位成員將陸續化身「德克士一日店長」，輪番現身德克士台北、新北與桃園指定門市，親自迎賓、協助點餐，與球迷互動拍照、簽名合影，活動現場還將由小龍女親自抽出中獎幸運兒，送出多款限量味全龍聯名周邊好禮。

首場活動將於7月31日由小映於台北馬偕店揭開序幕，8月8日柳柳於小巨蛋店接棒，8月22日靜靜現身中壢中山店，9月4日則由賴可於新莊復興店登場，最終壓軸場將由小蛙於9月12日降臨板橋南雅店。零距離的現場互動與熱情的球迷交流，為今夏帶來最炸的應援體驗。

除了精彩的店內互動與快閃抽獎，德克士也同步加碼推出限時「雞不可失！分享餐65折優惠」活動，自7月29日至8月6日止，指定分享餐全面下殺，雙人套餐最低只要149元起。主打商品包含德克士經典六塊炸雞歡樂桶、外酥內嫩的超大咔滋脆皮手槍腿、人氣超級酪乳雞腿堡，以及香酥人氣點心。為期9天的限時優惠，是炸雞愛好者與球迷朋友夏季必吃的黃金時機。 德克士也同步加碼推出限時「雞不可失！分享餐65折優惠」活動，自7月29日至8月6日止，指定分享餐全面下殺，雙人套餐最低只要149元起。圖／業者提供 加碼祭出「雞不可失！」限時優惠，指定雙人分享餐全面65折起，最低僅需149元起。圖／業者提供

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