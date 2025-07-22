快訊

影／計程車違規左轉釀禍驚悚撞擊瞬間曝光 後座乘客當場慘死

哈士奇又闖禍！一口氣生吞2隻烏龜 飼主崩潰送急診「見X光照嚇壞」

詐團冒「交貨便」誘輸驗證碼！大四生網購中職明星賽門票被騙10萬

聽新聞
0:00 / 0:00

最新Kpop男偶像「個人品牌聲譽榜」Top30！BTS、GD、車銀優王者爭霸

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @j.m @bts.bighitofficial @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @eunwo.o_c
圖／翻攝自IG @j.m @bts.bighitofficial @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme @eunwo.o_c

7月最新Kpop男偶像「個人品牌聲譽榜」Top30來啦！

這項榜單是韓國企業評價研究所（Korea Brand Reputation Research Institute）針對6月19日至7月19日收集的大數據，分析了755位Kpop男團成員的粉絲互動、媒體曝光、溝通活躍度、社群討論熱度等指標，所統計出的個人品牌聲譽指數（Brand Reputation Index）排行榜，每個月都會更新榜單。

BTS防彈少年團果然是強中之強，7位成員全數上榜擠進Top15；正在忙著世界巡演的G-Dragon，以高度曝光與超熱話題聲量成功攻佔前3強；即將入伍的「臉蛋天才」車銀優緊追在後。

不過，令人有點納悶的是，這次榜單上完全沒有人氣正旺的Stray Kids。還有看到當年紅遍全球、現已解散的Wanna One有3名成員上榜，不知Wannable是否很懷念？

本次排行榜是韓國本地公布，這裡幫大家完整列出排行榜TOP30，快看看你的最愛偶像有上榜嗎？

●2025年7月Kpop男偶像「個人品牌聲譽排行榜」TOP30：

Top1：BTS 智旻Jimin

圖／翻攝自IG @j.m @bts.bighitofficial
圖／翻攝自IG @j.m @bts.bighitofficial

Top2：BTS Jin

圖／翻攝自IG @bts.bighitofficial @jin
圖／翻攝自IG @bts.bighitofficial @jin

Top3：BIGBANG 權志龍G-Dragon

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme
圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn @8lo8lo8lowme

Top4：ASTRO 車銀優Cha Eun Woo

圖／翻攝自IG @eunwo.o_c
圖／翻攝自IG @eunwo.o_c

Top5：BTS 田柾國Jungkook

圖／翻攝自IG @bts.bighitofficial @jungkook_bighitentertainment
圖／翻攝自IG @bts.bighitofficial @jungkook_bighitentertainment

Top6：姜丹尼爾Kang Daniel

圖／翻攝自IG @daniel.k.here
圖／翻攝自IG @daniel.k.here

Top7：BTS 金泰亨V

圖／翻攝自IG @bts.bighitofficial @thv
圖／翻攝自IG @bts.bighitofficial @thv

Top8：GOT7 珍榮Jinyoung

圖／翻攝自IG @jinyoung_0922jy
圖／翻攝自IG @jinyoung_0922jy

Top9：東方神起 允浩U-Know Yunho

圖／翻攝自IG @yunho2154
圖／翻攝自IG @yunho2154

Top10：BTS Suga

圖／翻攝自IG @bts.bighitofficial @agustd
圖／翻攝自IG @bts.bighitofficial @agustd

Top11：BTS j-hope

圖／翻攝自IG @bts.bighitofficial @uarmyhope
圖／翻攝自IG @bts.bighitofficial @uarmyhope

Top12：朴志訓Park Ji Hoon

圖／翻攝自IG @0529.jihoon.ig @riize_official @rkive
圖／翻攝自IG @0529.jihoon.ig @riize_official @rkive

Top13：RIIZE 元彬Wonbin

圖／翻攝自IG @riize_official
圖／翻攝自IG @riize_official

Top14：BTS RM

圖／翻攝自IG @bts.bighitofficial @rkive
圖／翻攝自IG @bts.bighitofficial @rkive

Top15：EXO 伯賢Baekhyun

圖／翻攝自IG @baekhyunee_exo
圖／翻攝自IG @baekhyunee_exo

Top16：Super Junior 圭賢Kyuhyun

Top17：黃旼炫Hwang Minhyun

Top18：SHINee 珉豪Minho

Top19：ZEROBASEONE 成韓彬Sung Han Bin

Top20：TXT 然竣Yeonjun

圖／記者陳立儀製表
圖／記者陳立儀製表

Top21：Super Junior 金希澈Kim Heechul

Top22：THE BOYZ 善旴Sunwoo

Top23：SHINee 泰民Taemin

Top24：SEVENTEEN Hoshi

Top25：TXT 崔秀彬Soobin

圖／記者陳立儀製表
圖／記者陳立儀製表

Top26：ATEEZ 崔傘San

Top27：THE BOYZ 柱延Juyeon

Top28：BIGBANG 太陽Taeyang

Top29：SEVENTEEN 珉奎Mingyu

Top30：HIGHLIGHT 尹斗俊Yoon Doojoon

圖／記者陳立儀製表
圖／記者陳立儀製表

BTS 榜單

延伸閱讀

暖心的臉蛋天才！車銀優入伍倒數...準備新專輯還有影視作品待播 填補粉絲思念

誰說車銀優只有一個？新生代寶藏演員金旻奎被封「臉蛋天才2.0」 網喊：歐巴可以安心當兵了

新光三越夏天卡利HIGH端霸氣回饋 獨家推出4波車銀優卡友禮

不愧是車銀優理想型！41歲申敏兒「未修圖真實樣貌曝光」360度零死角美貌網看傻

相關新聞

最新Kpop男偶像「個人品牌聲譽榜」Top30！BTS、GD、車銀優王者爭霸

7月最新Kpop男偶像「個人品牌聲譽榜」Top30來啦！

Miu Miu 2025發表秋冬形象廣告 典雅內斂女性的自信與自由

Miu Miu近日發表了2025秋冬形象廣告，由創意總監Miuccia Prada掌舵，並邀請包含英國創作樂手Towa ...

麗寶國際賽車場推全新親子體驗「小小卡丁車」、「瘋狂甩尾車」

暑假還不知道去哪玩？麗寶國際賽車場推出全新的親子體驗，包括可以體驗飄移樂趣的「瘋狂甩尾車」，還有夜間限定「小小卡丁車」；...

7-ELEVEN「御飯糰」30週年 每年銷售破2億顆

統一超（2912）7-ELEVEN「御飯糰」今年迎來品牌30週年，自1994年起引進三角飯糰結構並以「御飯糰」品牌陪伴消...

打造極速美學！MSI x Mercedes-AMG聯名筆電升級登場 早鳥送模型車

微星科技MSI宣布，再度與Mercedes-AMG Motorsport攜手合作，推出全新聯名筆電Prestige 16...

「筋肉男神」來加持！「冴羽獠」鈴木亮平成King Seiko全球品牌大使

雖然亞洲娛樂中近年以韓星主導大方向，但日本文化同樣別具一格、兼容歐洲氣質與亞洲細膩。Seiko日前宣布邀請日本男星鈴木亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。