最新Kpop男偶像「個人品牌聲譽榜」Top30！BTS、GD、車銀優王者爭霸
7月最新Kpop男偶像「個人品牌聲譽榜」Top30來啦！
這項榜單是韓國企業評價研究所（Korea Brand Reputation Research Institute）針對6月19日至7月19日收集的大數據，分析了755位Kpop男團成員的粉絲互動、媒體曝光、溝通活躍度、社群討論熱度等指標，所統計出的個人品牌聲譽指數（Brand Reputation Index）排行榜，每個月都會更新榜單。
BTS防彈少年團果然是強中之強，7位成員全數上榜擠進Top15；正在忙著世界巡演的G-Dragon，以高度曝光與超熱話題聲量成功攻佔前3強；即將入伍的「臉蛋天才」車銀優緊追在後。
不過，令人有點納悶的是，這次榜單上完全沒有人氣正旺的Stray Kids。還有看到當年紅遍全球、現已解散的Wanna One有3名成員上榜，不知Wannable是否很懷念？
本次排行榜是韓國本地公布，這裡幫大家完整列出排行榜TOP30，快看看你的最愛偶像有上榜嗎？
●2025年7月Kpop男偶像「個人品牌聲譽排行榜」TOP30：
Top1：BTS 智旻Jimin
Top2：BTS Jin
Top3：BIGBANG 權志龍G-Dragon
Top4：ASTRO 車銀優Cha Eun Woo
Top5：BTS 田柾國Jungkook
Top6：姜丹尼爾Kang Daniel
Top7：BTS 金泰亨V
Top8：GOT7 珍榮Jinyoung
Top9：東方神起 允浩U-Know Yunho
Top10：BTS Suga
Top11：BTS j-hope
Top12：朴志訓Park Ji Hoon
Top13：RIIZE 元彬Wonbin
Top14：BTS RM
Top15：EXO 伯賢Baekhyun
Top16：Super Junior 圭賢Kyuhyun
Top17：黃旼炫Hwang Minhyun
Top18：SHINee 珉豪Minho
Top19：ZEROBASEONE 成韓彬Sung Han Bin
Top20：TXT 然竣Yeonjun
Top21：Super Junior 金希澈Kim Heechul
Top22：THE BOYZ 善旴Sunwoo
Top23：SHINee 泰民Taemin
Top24：SEVENTEEN Hoshi
Top25：TXT 崔秀彬Soobin
Top26：ATEEZ 崔傘San
Top27：THE BOYZ 柱延Juyeon
Top28：BIGBANG 太陽Taeyang
Top29：SEVENTEEN 珉奎Mingyu
Top30：HIGHLIGHT 尹斗俊Yoon Doojoon
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