Miu Miu 2025發表秋冬形象廣告 典雅內斂女性的自信與自由
Miu Miu近日發表了2025秋冬形象廣告，由創意總監Miuccia Prada掌舵，並邀請包含英國創作樂手Towa Bird、美國演員Myha’la、法國歌手Lou Doillon、美國饒舌歌手Cortisa Star，以及日本演員福島莉拉（Rila Fukushima）悉數入鏡擔任模特兒，喚起當代女性自信、自由、性感但低調的多重面貌。
相較於同集團品牌Prada的都會幹練風格，Miu Miu始終帶有一種懷舊甜美的女孩氛圍。2025秋冬系列從男裝與運動服得到剪裁靈感並轉化成女性的典型輪廓，像是針織、緞面洋裝與斜裁裙裝採用了柔軟羊毛，而芥黃、正紅、森林綠與紫色則以色彩疊加勾兌，加上大膽的印花、亮片、閃爍的金銀紗面料，創造出更顯愉快的秋冬能量。
直筒褲、中長裙與內斂的針織衫呼應了本季隱形風格主軸：一種典藏雋永的氣質，可輕易融入不同舊時代脈絡；像是Myha’la身上的一套翻領外套便與Cortisa Star身上的短裙擁有同樣的綠、橘、紅、桃紅四色格紋，也懷舊、也現代，福島莉拉全身合身的灰色毛料套裝與Towa Bird身上的灰色毛料成套西裝，像是同一種女性特質的雙重演繹。
水牛皮樂福鞋、Riviere涼鞋、無襯裡漂染皮革帆船鞋、芭蕾舞鞋為本季帶來豐富的鞋履之選，尤其精緻的金屬胸針更是本季亮點，無論是以盛放花朵、蝴蝶結、微小花苞為靈感，部分單品並飾以水晶，可重複配戴的金屬胸針最終將Miu Miu女性的獨特氣質加以外顯，因而成為一枚搶眼的時髦徽章。
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