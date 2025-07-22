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Miu Miu 2025發表秋冬形象廣告 典雅內斂女性的自信與自由

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
福島莉拉在2025秋冬形象廣告中穿上了灰色毛料套裝，並以閃亮的金色胸針點綴造型。圖／Miu Miu提供
福島莉拉在2025秋冬形象廣告中穿上了灰色毛料套裝，並以閃亮的金色胸針點綴造型。圖／Miu Miu提供

Miu Miu近日發表了2025秋冬形象廣告，由創意總監Miuccia Prada掌舵，並邀請包含英國創作樂手Towa Bird、美國演員Myha’la、法國歌手Lou Doillon、美國饒舌歌手Cortisa Star，以及日本演員福島莉拉（Rila Fukushima）悉數入鏡擔任模特兒，喚起當代女性自信、自由、性感但低調的多重面貌。

相較於同集團品牌Prada的都會幹練風格，Miu Miu始終帶有一種懷舊甜美的女孩氛圍。2025秋冬系列從男裝與運動服得到剪裁靈感並轉化成女性的典型輪廓，像是針織、緞面洋裝與斜裁裙裝採用了柔軟羊毛，而芥黃、正紅、森林綠與紫色則以色彩疊加勾兌，加上大膽的印花、亮片、閃爍的金銀紗面料，創造出更顯愉快的秋冬能量。

直筒褲、中長裙與內斂的針織衫呼應了本季隱形風格主軸：一種典藏雋永的氣質，可輕易融入不同舊時代脈絡；像是Myha’la身上的一套翻領外套便與Cortisa Star身上的短裙擁有同樣的綠、橘、紅、桃紅四色格紋，也懷舊、也現代，福島莉拉全身合身的灰色毛料套裝與Towa Bird身上的灰色毛料成套西裝，像是同一種女性特質的雙重演繹。

水牛皮樂福鞋、Riviere涼鞋、無襯裡漂染皮革帆船鞋、芭蕾舞鞋為本季帶來豐富的鞋履之選，尤其精緻的金屬胸針更是本季亮點，無論是以盛放花朵、蝴蝶結、微小花苞為靈感，部分單品並飾以水晶，可重複配戴的金屬胸針最終將Miu Miu女性的獨特氣質加以外顯，因而成為一枚搶眼的時髦徽章。

Miu Miu Matelassé納帕軟皮化妝手提包酒紅色款，59,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Matelassé納帕軟皮化妝手提包酒紅色款，59,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 花卉造型金屬胸針，近日將在Miu Miu官方網站販售，23,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 花卉造型金屬胸針，近日將在Miu Miu官方網站販售，23,000元。圖／Miu Miu提供
英國創作樂手Towa Bird。圖／Miu Miu提供
英國創作樂手Towa Bird。圖／Miu Miu提供
Miu Miu發表了2025秋冬形象廣告，並由品牌創意總監Miuccia Prada統籌。圖／Miu Miu提供
Miu Miu發表了2025秋冬形象廣告，並由品牌創意總監Miuccia Prada統籌。圖／Miu Miu提供
法國歌手Lou Doillon。圖／Miu Miu提供
法國歌手Lou Doillon。圖／Miu Miu提供

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