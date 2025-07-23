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高雄teamLab打卡 日本原裝保健品帶回家

聯合新聞網／ 聯合數位文創
至teamLab展加入神腦會員，並打卡「#sakuyo」即可兌換體驗小禮乙份。圖／聯合數位文創提供
至teamLab展加入神腦會員，並打卡「#sakuyo」即可兌換體驗小禮乙份。圖／聯合數位文創提供

來自日本超人氣藝術科技展「teamLab共創！未來園」今年暑假再次進駐高雄科工館。這個全球超過1500萬人次體驗的展覽，在台灣也累積數十萬名的觀眾入場，人氣持續飆升。製作團隊將全新呈現熱門作品，以「共創」為概念，打造互動性十足、繽紛絢麗、大人小孩都能共同創造的多樣超人氣作品。

除了現場豐富的互動式作品，在展場出口處的商店區，是首度與teamLab贊助合作的神腦國際與旗下代理保健品牌「sakuyo」。日本保健品牌「sakuyo」，專門針對亞洲人最常見的健康問題研發出一系列的營養保健食品，其中人氣商品「sakuyo芝麻元氣軟膠囊」也即將在這次「teamLab共創！未來園」高雄站大方贈送給現場民眾。

「元氣不是短期的衝刺，是每天的累積」現代人長期處在工作壓力環境下，繁忙的事物早已讓人們身心俱疲，而「sakuyo芝麻元氣軟膠囊」採用日本獨家好眠配方，加入芝麻素、CELABIO®-F活性因子、奇亞籽等營養成分，調養體質，提升睡眠品質。從芝麻中植萃出珍稀的芝麻素，能夠調節身體機、恢復元氣；擁有日本獨家專利的營養活性因子「好眠多酚CELABIO®-F」幫助入眠、養顏美容；再搭配超級食物螺旋藻與奇亞籽，維持健康生理機能，為日常保養打好基礎。無論是長時間工作的上班族，還是注重健康的樂齡族群，「sakuyo芝麻元氣軟膠囊」是每日保健的好選擇。一天兩粒，守護元氣就從現在開始，讓「健康的習慣」融入生活。

即日起至展場加入神腦會員，於展覽拍照打卡，社群Hashtag「sakuyo」公開分享，即可至展場商店sakuyo品牌專櫃領取體驗小禮乙份，數量有限贈完為止。由聯合數位文創主辦、神腦國際及sakuyo主要贊助之「teamLab 共創！未來園 高雄站」即日起至10月12日，在國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳展出。展覽資訊請上官網查詢，更多「sakuyo」資訊請上官網了解。持展覽票根或電子票券至神腦門市可享指定商品優惠。

日本 品牌 teamLab

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