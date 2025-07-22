打造極速美學！MSI x Mercedes-AMG聯名筆電升級登場 早鳥送模型車

微星科技MSI宣布，再度與Mercedes-AMG Motorsport攜手合作，推出全新聯名筆電Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport，即日起正式開放預購。同步登場的還有升級版Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport。凡早鳥購買並完成產品註冊與活動登錄，即可獲得限量MSI x Mercedes-AMG GT3 1:18模型車，數量有限，送完為止。

Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport承襲Mercedes-AMG經典灰、銀、紅配色，機身採用輕巧堅固的鎂鋁合金材質，重量僅1.5公斤，兼具優雅設計與行動力。機身細節鑲有雷雕Mercedes-AMG標誌，搭配特別為跑車愛好者打造的專屬配件組合，包含AMG GT滑鼠墊、聯名明信片、筆電保護套與滑鼠，營造濃厚賽車氛圍。

硬體方面，搭載最新Intel Core Ultra 9處理器與NPU神經處理單元，為Copilot+ PC提供強大AI運算效能，無論是生成式AI、影像剪輯或3D渲染皆能輕鬆勝任。MSI智慧引擎可依使用情境自動調整系統效能設定，簡報、編輯與視訊切換無礙；搭載AI Noise Cancellation Pro降噪技術，確保通話清晰。

16吋UHD+ OLED 16:10黃金比例螢幕採用Samsung Display技術，支援VESA DisplayHDR 600 True Black認證，涵蓋100% DCI-P3色域，滿足專業創作者對色彩與畫質的高標要求。

同步亮相的另一款聯名機型Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport，則針對遊戲與專業應用市場升級，內建RTX 5070獨顯與MSI Cooler Boost 5散熱技術，兼具輕薄機身與強悍效能，延續AMG GT賽車精神。A蓋聯名標誌亦全面升級，展現更強烈的品牌識別。

現有用戶則別錯過MSI「2025夏季健檢」活動，即將於8月1日至8月31日登場，即日起開放線上預約。凡持MSI筆電、掌機、桌機、AIO電腦、主機板或顯示卡，至MSI直營或授權服務中心，或預約到府收送，即可免費享10項專業健檢服務，包含風扇清潔、BIOS更新、記憶體掃描、電池檢測等，無論是否在保固內皆可參加。完成健檢與問卷即贈「金屬皮革鑰匙圈」，還有機會抽中QD-OLED電競螢幕，守護您的MSI裝置。 Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport搭載專業等級OLED面板。圖／微星科技提供 Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport能提供AI智慧會議體驗與全天候續航力。圖／微星科技提供 早鳥購買MSI x Mercedes-AMG兩款最新聯名力作，即可獲得MSI x Mercedes-AMG GT3 1:18限量模型車。圖／微星科技提供 Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport是具備纖薄設計、完整I/O連接埠、強大資安防護的商務筆電。圖／微星科技提供 Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport為全球熱愛效能與風格的使用者量身打造。圖／微星科技提供

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