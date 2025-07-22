「筋肉男神」來加持！「冴羽獠」鈴木亮平成King Seiko全球品牌大使
雖然亞洲娛樂中近年以韓星主導大方向，但日本文化同樣別具一格、兼容歐洲氣質與亞洲細膩。Seiko日前宣布邀請日本男星鈴木亮平成為King Seiko全球品牌大使，並於泰國舉辦全球記者會，鈴木亮平並配戴一只新款King Seiko的VANAC表款出席，展現陽光爽朗氣息。
曾因演出《瘋狂假面》展現健美身形並走紅的鈴木亮平（Ryohei Suzuki），還曾演出《城市獵人》中的冴羽獠一角，並擁有優秀外語能力，或也是本次受Seiko青睞成為「全球」品牌大使原因之一。而Seiko社長內藤昭男則在活動上表示，鈴木亮平代表了一種「......堅定、自信與國際化的形象。從這個角度來看，他正是 King Seiko『The Newest Classic』精神的完美象徵。」
鈴木亮平在活動上所配戴的King Seiko VANAC表款紫色面盤款（SLA083J1）初次問世於1972年，2025年的新款SLA083J1的設計則以東京地平線為靈感，從地平線的視角出發，捕捉了光線、城市結構的壯闊與優雅。俐落鋒銳的線條結構是VANAC表款給人的第一印象，面盤細節裡並在12點鐘方向有著V型時標，以及中置大秒針末端的鏤空V字母，都呼應了VANAC的首字母V大寫。
SEIKO自製的8L45機械機芯將成表款動力來源，訂價95,000元，同系列另有海軍藍色款（SLA085J1）、銀色（SLA087J1）面盤款，可洽全台SEIKO專賣店與全球指定零售商。
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