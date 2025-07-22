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羅馬100年風華濃縮在30秒內！FENDI全新秋冬25系列形象廣告

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI全新秋冬25男裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI全新秋冬25男裝系列形象廣告。圖／FENDI提供

2025年是義大利品牌FENDI歡慶創立一百週年的里程碑，在這百年間Fendi家族繁衍五代，品牌第三代傳人Silvia Venturini Fendi以過往有趣而深刻的回憶，透過盛大的2025-2026秋冬男女裝時裝秀，慶祝她的祖父母Edoardo Fendi與Adele Casagrande Fendi在羅馬創立這個家族品牌。

在FENDI發布的全新2025秋冬系列形象廣告中，多位男女名模特身穿最新系列時裝，優雅有度地展現多款新品配件，在充滿歷史底蘊的家庭氛圍襯托下，透過服裝與包款的設計與精美的工藝，展現這個百年品牌的歷史。

隨著搭配修長楔型鞋跟的露趾拖鞋展開，這次的女裝形象廣告中，繽紛色彩與奢華頹靡風格，以復古未來主義風格重新展現品牌特色。2005年推出的FENDI Spy Bag以解構主義風格回歸，與Peekaboo及Baguette共同成為品牌永恆的經典之作。

FENDI的剪羊毛披肩以剪裁合適的領子，疊穿在寶石色開襟衫、珍貴私密睡裙風格洋裝或喬其紗材質襯衫上，展現大衣的華麗或披肩的輕盈舒適感。剪羊毛嵌花、迪斯可亮片和褶皺麂皮技法重新演繹了經典包款，Gheronato人字紋工藝拼接工藝妝點了多款服裝與配件。不論男裝或女裝，尚蒂伊蕾絲與男裝剪裁的對比形成張力，點綴亮片的套裝展現永恆奢華，卻又輕盈如風的雋永魅力。

FENDI全新秋冬25女裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI全新秋冬25女裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI全新秋冬25女裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI全新秋冬25女裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI全新秋冬25男裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI全新秋冬25男裝系列形象廣告。圖／FENDI提供

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