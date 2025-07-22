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淡水古蹟博物館推「夜間封城派對」7月26日微醺之夜與DJ汝妮嗨整晚
博物館夜經濟正夯，新北市立淡水古蹟博物館與掌門精釀啤酒推出夜間限定活動「微醺之夜」，邀請曾在巴黎文化奧運台灣館，擔任開場演出國際知名電音DJ汝妮演出。淡水古蹟博物館長蔡美治說，淡古搭上國際潮流，先在百年古蹟淡水紅毛城舉辦封城的電音啤酒派對，盼未來有更多跨界活動。
淡水古蹟博物館7月26日晚間7時至9時，在國定古蹟淡水紅毛城舉辦「微醺之夜」，跨界邀請曾在巴黎文化奧運台灣館，擔任開場演出的國際知名電音DJ汝妮，帶來1.5小時專屬音樂，還有DJ出身的Jova擔任主持人，陪大家一起度過首次的封城派對。
淡古表示，「微醺之夜」入場券每人每張100元，憑券可兌換原價150元的聯名精釀啤酒1罐或風味氣泡水1罐，參與派對遊戲還有機會免費獲得Waldhaus德國烤腸、吉利滷味、春日炸物、馬可古巴三明治或國民零食等下酒菜，預計發出上百份，歡迎有興趣的人揪團來狂歡。
此外，淡水街長多田榮吉曾為淡水稅關酒保，是少數擁有酒牌的商人，又日治時期淡水海關最大宗出口品為茶葉，便特別延伸推出符合史實的烏龍茶酒款，且也與新北在地酒商「掌門精釀啤酒」合作聯名推出三款精釀啤酒，包括獨創印度淡愛爾、酒花星球、鐵觀音烏龍等，包裝以人氣繪師蚩尤繪製最具代表性的擬人化古蹟為主，詳情可洽02-2623-1001分機21，由專人提供服務。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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