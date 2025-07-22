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七夕情人節送禮 Tiffany Lock變身粉紅浪漫款 大中華區首賣
七夕佳節將於8月29日登場，為迎接即將到來的情人節，蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）推出大中華區首賣款Tiffany Lock系列18K玫瑰金鑲嵌粉色藍寶石小型款項鍊，即日起於全台專門店正式販售，在標誌性系列再添新作之際，也為共度夏日的戀人感情加溫。
Tiffany Lock系列的設計靈感，來自於1883年一位丈夫贈與愛妻的掛鎖胸針，也因此，這個系列的設計擁有「守護所珍視一切」的深厚寓意。2025年七夕，Tiffany Lock迎來充滿浪漫氣息的新作，以一顆動人的粉紅色剛玉作為點睛之筆，不僅為經典設計再添一抹含蓄低調的戀愛氣息，亦充分詮釋愛的恆久守護，而精巧優雅、隨時貼在彼此心口的鍊墜設計，不僅能自由疊戴、也可日常點綴，是演繹多元風格的理想之選。
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