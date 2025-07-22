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Jennie酷辣呈現adidas Originals經典 鞋款暗藏可愛水豚君

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Jennie穿著adidas Originals經典單品。圖／摘自IG：jennierubyjane
Jennie穿著adidas Originals經典單品。圖／摘自IG：jennierubyjane

Jennie在IG曝光一組身穿adidas Originals Superstar的酷辣穿搭，打開外套內搭黑色肩帶背心，搭配寬鬆運動褲，大漏腰部曲線，把運動服也穿的很有個人態度。

而Jennie正是adidas Originals發布全球宣傳企劃「SUPERSTAR：The Original」的演繹者之一，核心單品包括強勢回歸的Superstar II，以及1967年推出歷久不衰的Firebird運動服。

身為Superstar穿Superstar當然也有不一樣，她穿的Superstar，鞋側畫上了Jennie喜愛的動物Capybara水豚，外套也繡上Jennie的名字。

來談談adidas Originals的Superstar，它是品牌歷史上最具代表性的經典之一。

1969年推出原本為籃球鞋設計，並受到NBA球星歡迎。到了1980年代，Superstar被嘻哈音樂圈視為潮流象徵，也從運動場走向街頭文化。

現在談到Superstar，已是街頭文化、音樂、時尚與運動交會的象徵。常見於滑板、饒舌、街頭舞蹈文化中，是adidas Originals系列中最具識別度與歷久不衰的鞋款之一。

怎麼分辨Superstar，它最大特色是：鞋頭的貝殼頭（Shell Toe）設計，具保護功能、三條線標誌（Three Stripes）、全皮革鞋面，搭配橡膠外底。

Jennie的Firebird運動服特別繡上名字。圖／摘自IG：jennierubyjane
Jennie的Firebird運動服特別繡上名字。圖／摘自IG：jennierubyjane
Jennie穿著adidas Originals經典單品。圖／摘自IG：jennierubyjane
Jennie穿著adidas Originals經典單品。圖／摘自IG：jennierubyjane
Jennie穿著adidas Originals經典單品。圖／摘自IG：jennierubyjane
Jennie穿著adidas Originals經典單品。圖／摘自IG：jennierubyjane
Jennie穿著adidas Originals經典單品。圖／摘自IG：jennierubyjane
Jennie穿著adidas Originals經典單品。圖／摘自IG：jennierubyjane
Jennie的adidas Originals酷辣穿搭。圖／摘自IG：jennierubyjane
Jennie的adidas Originals酷辣穿搭。圖／摘自IG：jennierubyjane
Jennie的Superstar II鞋款特別畫上她喜愛的動物，可愛水豚君。圖／摘自IG：jennierubyjane
Jennie的Superstar II鞋款特別畫上她喜愛的動物，可愛水豚君。圖／摘自IG：jennierubyjane
Jennie穿著adidas Originals Superstar系列單品售價。圖／adidas Originals提供
Jennie穿著adidas Originals Superstar系列單品售價。圖／adidas Originals提供
Jennie穿著adidas Originals經典單品。圖／摘自IG：jennierubyjane
Jennie穿著adidas Originals經典單品。圖／摘自IG：jennierubyjane

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