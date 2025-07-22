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Jennie酷辣呈現adidas Originals經典 鞋款暗藏可愛水豚君
Jennie在IG曝光一組身穿adidas Originals Superstar的酷辣穿搭，打開外套內搭黑色肩帶背心，搭配寬鬆運動褲，大漏腰部曲線，把運動服也穿的很有個人態度。
而Jennie正是adidas Originals發布全球宣傳企劃「SUPERSTAR：The Original」的演繹者之一，核心單品包括強勢回歸的Superstar II，以及1967年推出歷久不衰的Firebird運動服。
身為Superstar穿Superstar當然也有不一樣，她穿的Superstar，鞋側畫上了Jennie喜愛的動物Capybara水豚，外套也繡上Jennie的名字。
來談談adidas Originals的Superstar，它是品牌歷史上最具代表性的經典之一。
1969年推出原本為籃球鞋設計，並受到NBA球星歡迎。到了1980年代，Superstar被嘻哈音樂圈視為潮流象徵，也從運動場走向街頭文化。
現在談到Superstar，已是街頭文化、音樂、時尚與運動交會的象徵。常見於滑板、饒舌、街頭舞蹈文化中，是adidas Originals系列中最具識別度與歷久不衰的鞋款之一。
怎麼分辨Superstar，它最大特色是：鞋頭的貝殼頭（Shell Toe）設計，具保護功能、三條線標誌（Three Stripes）、全皮革鞋面，搭配橡膠外底。
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