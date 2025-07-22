員工女兒怨花350元買到烤焦貝果 店家怒開除母親喊告「讓妳有案底」

淡水一間人氣網美貝果店，日前到天母開設分店後捲入爭議。事件起因於一名女子在店內花了350元購買的貝果疑似烤焦，反映給同為店員的母親知道後，卻被老闆質疑消費者有自己額外再加工。女子氣得在社群媒體發文控訴，孰料店家卻把母親解雇，還威脅說如果不刪文就要提告。

一名女子在臉書社團「靠北天母幫」發文指出，自己的媽媽在天母新開的貝果店任職，日前前往探班時，順手購買一顆350元的「鮭魚洋蔥奶酪」貝果，回家食用後發現吃起來怪怪的，「每個食材都分開來吃才發現是貝果烤焦」，餡料也與預期不符，「燻鮭魚只有半邊」。原PO向母親反映情況，母親亦在下班後轉達給店家知道。

然而，店家不但沒有積極處理，反而懷疑是原PO「自己加熱過烤焦再來怪店家」。原PO氣得坦言，「原本沒打算發文就沒有拍照，被質疑是不是自己加熱過再怪罪店家，真的讓我很不能接受，決定發文」。殊不知，隔天母親遭店家以「把小孩教成這樣，他們沒有辦法接受這樣的人繼續共事」為由辭退。

原PO表示，當初發文的初衷是想讓其他消費者可以避雷，如今不僅導致母親被辭退，店家還要求原PO刪文，理由是「毀壞他們名譽、無中生有造謠中傷店家」，並打算提告，「說什麼要讓我多一條案底，以後畢業想進大公司、畢業想當老師，誰會雇用有案底的」。

事件曝光後，不少天母民眾都相當氣憤，紛紛在Google留下一星評論，涉事店家也陸續將Google Maps上兩間分店標示為「永久停業」，不過卻被發現在21日於社群平台上發限時動態，表示「只想低調做貝果而已」，並強調淡水店與天母店皆正常營業，營業時間以IG公告為主。

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