吃得到4款和牛、海鮮＋和牛漢堡排！板前中山「午間套餐」新登場

2024年進駐Bellavita寶麗廣塲的「板前中山」，今夏推出全面升級的「板前午間套餐」，以桌邊專人現烤的服務，提供日本A5和牛、產地直送海鮮與旬味鮮蔬，為民眾的午間時光帶來味蕾盛宴。

板前中山本次推出的午間限定套餐，採15道式設計，並依照當日食材進行調整。開場以「金箔牛肉塔」揭開序幕，讓民眾可以品嚐到日本和牛生牛肉、醃漬鮭魚卵與魚子醬堆砌而成的海陸滋味。另外當日搭配的肉品，則品嚐到搭配椒鹽洋蔥與醃漬辣椒的「雞頸肉芯」，以及4款精選和牛部位。

以當日呈現的「後臀上蓋」為例，搭配醋桔醬，以果酸平衡油脂感；「後臀芯」則以昆布鹽提昇鮮美度。其他還有「上等霜降貝身」與油脂豐厚的「牛小排」等部位，各有不同特色。此外，套餐中還吃得到「和牛咖哩漢堡排」。將和牛製成的漢堡排搭配上越光米，以及由多種辛香料及75%黑巧克力共同熬煮的特製咖哩，交織出飽滿的層次風味。

除了肉品外，亦有胭脂蝦、櫛瓜、山藥等不同食材進行味蕾轉換，全套1,880元。民眾亦可加購限定「烤和牛三明治」，將A5和牛精選部位燒烤後，夾入表面微酥的吐司中，搭佐焦化青蔥照燒醬、芥末籽醬提味，帶來大大滿足，加購價588元。 上等霜降貝身。記者陳睿中／攝影 擔任開場的金箔牛肉塔。記者陳睿中／攝影 油脂豐厚的「牛小排」。記者陳睿中／攝影 後臀芯。記者陳睿中／攝影 可供加購升級的「烤和牛三明治」。記者陳睿中／攝影 胭脂蝦。記者陳睿中／攝影 套餐中包含每日精選4款和牛部位。記者陳睿中／攝影 雞頸肉芯。記者陳睿中／攝影 和牛咖哩漢堡排。記者陳睿中／攝影

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