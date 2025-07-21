河床劇團四度入圍威尼斯影展 「之間」XR實力驚豔全球

台灣當代實驗劇場代表「河床劇團」再傳捷報！最新XR沉浸式劇場作品《之間 Blur》正式入選2025年威尼斯影展沉浸式競賽單元，這是河床第四度入圍此大影展，再次以融合科技與藝術的創新語彙，為台灣藝術寫下國際新頁。

《之間 Blur》由河床劇團與加拿大PHI工作室、希臘歐納西斯文化歷時三年共創而成，結合VR虛擬實境、AR擴增實境、AI演算、4D VIEW動態擷取、3D動畫與觸覺感知系統，再加上現場演員的即時互動，打造出一場如夢似幻、深具詩性與哲思的沉浸式數位劇場。觀眾將親身經歷從桃莉羊複製到長毛象復活等科學幻想場景，思索科技倫理與人類未來的界線，展現台灣劇場藝術對時代議題的敏銳回應。

今年3月，《之間 Blur》於國家兩廳院TIFA台灣國際藝術節舉行世界首演，緊接著於5月底在台中國家歌劇院藝想春天登場，吸引大量觀眾爭相體驗。作品融合高科技與表演藝術的獨特形式，在國內即引發熱烈討論與回響，也為即將展開的國際巡演奠定堅實口碑。

《之間 Blur》預計於8月27日至9月6日於威尼斯影展沉浸式島進行國際首演，之後將展開跨國巡演，足跡將遍及加拿大、法國、葡萄牙、韓國等地，讓台灣創作力量跨越語言與疆界，走進世界觀眾心中。

《之間 Blur》延續導演郭文泰（Craig Quintero）一貫風格，將哲學性命題、詩意影像與身體演出融合為一。導演自2022年以《遺留》首度登上威尼斯影展後，便與加拿大國際知名的新媒體藝術機構 PHI Center建立創作對話，最終促成此項重量級合作。

這部作品不僅是劇場創作的突破之作，更彰顯台灣在跨域製作領域的堅強實力。河床劇團近年以《遺留》、《彩虹彼端》、《寂靜》等沉浸式作品屢獲盧森堡城市電影節、高雄電影節、蒙特婁新影像影展等多項國際大獎，並代表台灣參與關西世博日本大阪臺灣文化 We TAIWAN 活動，成為台灣在虛擬實境與藝術融合上的重要指標，持續為台灣文化藝術贏得全球矚目。

河床劇團也特別感謝文化內容策進院（TAICCA）國際合資合製計畫的支持，國家兩廳院、台中國家歌劇院與台灣當代文化實驗場（C-LAB）等單位的邀演與推動，讓這場跨越科學、藝術與哲思的劇場詩篇能夠誕生於台灣，走向世界。

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