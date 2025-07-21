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今天不談公事！王淨的LV Off Duty下班包 背法萬能還時髦極了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登品牌大使王淨演繹全新Off Duty包。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使王淨演繹全新Off Duty包。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新Off Duty包款系列，造型多變百搭實用，於7月18日起台灣地區獨家預售。包括品牌大使王淨，以及許路兒等多位時尚KOL，都率先在社群上分享了使用Off Duty包款的穿搭照片，以迷人風格呈現Off Duty更豐富多樣的混搭可能性。

最新Off Duty系列包款，以休閒隨興兼具個性造型為設計概念，結合實用功能與低調的搖滾風格，可為日常造型增添前衛氣息。包身採用極簡洗鍊的流線，以光滑柔軟的高級小羊皮塑造休閒流浪包廓形，手感舒適且堅固耐用，適合日常使用，搭配珠寶般的銀色鏈帶，並裝飾標誌性的LV Circle標誌以及Monogram圖紋提把，呼應路易威登品牌經典元素，出眾的設計彰顯路易威登歷久彌新的傳統工藝。

Off Duty系列共有兩款不同的設計。可手提或肩背的Off Duty Vibe MM包，大小適中，一側綴有經典LV Circle標誌，搭配度高，調整肩帶後可隨意手提、肩背或斜背，變化不同造型。包內有收納貼袋，方便收納各種小物。後背包款還可隨心轉換成背包或鏈帶流浪包，呈現多變造型可作多種方式攜帶，實用度無懈可擊。

許路兒演繹全新Off Duty包。圖／路易威登提供
許路兒演繹全新Off Duty包。圖／路易威登提供
Off Duty Vibe MM包，13萬2,000元。圖／路易威登提供
Off Duty Vibe MM包，13萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使王淨演繹全新Off Duty包。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使王淨演繹全新Off Duty包。圖／路易威登提供
Off Duty Backpack Vibe後背包款，12萬4,000元。圖／路易威登提供
Off Duty Backpack Vibe後背包款，12萬4,000元。圖／路易威登提供
知名KOL徐琁（Cos）演繹全新Off Duty包。圖／路易威登提供
知名KOL徐琁（Cos）演繹全新Off Duty包。圖／路易威登提供
Off Duty Backpack Vibe後背包款。圖／路易威登提供
Off Duty Backpack Vibe後背包款。圖／路易威登提供
Off Duty Backpack Vibe後背包款，12萬4,000元。圖／路易威登提供
Off Duty Backpack Vibe後背包款，12萬4,000元。圖／路易威登提供

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