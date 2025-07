今天不談公事！王淨的LV Off Duty下班包 背法萬能還時髦極了

路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)推出全新Off Duty包款系列,造型多變百搭實用,於7月18日起台灣地區獨家預售。包括品牌大使王淨,以及許路兒等多位時尚KOL,都率先在社群上分享了使用Off Duty包款的穿搭照片,以迷人風格呈現Off Duty更豐富多樣的混搭可能性。

最新Off Duty系列包款,以休閒隨興兼具個性造型為設計概念,結合實用功能與低調的搖滾風格,可為日常造型增添前衛氣息。包身採用極簡洗鍊的流線,以光滑柔軟的高級小羊皮塑造休閒流浪包廓形,手感舒適且堅固耐用,適合日常使用,搭配珠寶般的銀色鏈帶,並裝飾標誌性的LV Circle標誌以及Monogram圖紋提把,呼應路易威登品牌經典元素,出眾的設計彰顯路易威登歷久彌新的傳統工藝。

Off Duty系列共有兩款不同的設計。可手提或肩背的Off Duty Vibe MM包,大小適中,一側綴有經典LV Circle標誌,搭配度高,調整肩帶後可隨意手提、肩背或斜背,變化不同造型。包內有收納貼袋,方便收納各種小物。後背包款還可隨心轉換成背包或鏈帶流浪包,呈現多變造型可作多種方式攜帶,實用度無懈可擊。 許路兒演繹全新Off Duty包。圖/路易威登提供 Off Duty Vibe MM包,13萬2,000元。圖/路易威登提供 路易威登品牌大使王淨演繹全新Off Duty包。圖/路易威登提供 Off Duty Backpack Vibe後背包款,12萬4,000元。圖/路易威登提供 知名KOL徐琁(Cos)演繹全新Off Duty包。圖/路易威登提供 Off Duty Backpack Vibe後背包款。圖/路易威登提供 Off Duty Backpack Vibe後背包款,12萬4,000元。圖/路易威登提供

