今天不談公事！王淨的LV Off Duty下班包 背法萬能還時髦極了

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新Off Duty包款系列，造型多變百搭實用，於7月18日起台灣地區獨家預售。包括品牌大使王淨，以及許路兒等多位時尚KOL，都率先在社群上分享了使用Off Duty包款的穿搭照片，以迷人風格呈現Off Duty更豐富多樣的混搭可能性。

最新Off Duty系列包款，以休閒隨興兼具個性造型為設計概念，結合實用功能與低調的搖滾風格，可為日常造型增添前衛氣息。包身採用極簡洗鍊的流線，以光滑柔軟的高級小羊皮塑造休閒流浪包廓形，手感舒適且堅固耐用，適合日常使用，搭配珠寶般的銀色鏈帶，並裝飾標誌性的LV Circle標誌以及Monogram圖紋提把，呼應路易威登品牌經典元素，出眾的設計彰顯路易威登歷久彌新的傳統工藝。

Off Duty系列共有兩款不同的設計。可手提或肩背的Off Duty Vibe MM包，大小適中，一側綴有經典LV Circle標誌，搭配度高，調整肩帶後可隨意手提、肩背或斜背，變化不同造型。包內有收納貼袋，方便收納各種小物。後背包款還可隨心轉換成背包或鏈帶流浪包，呈現多變造型可作多種方式攜帶，實用度無懈可擊。 許路兒演繹全新Off Duty包。圖／路易威登提供 Off Duty Vibe MM包，13萬2,000元。圖／路易威登提供 路易威登品牌大使王淨演繹全新Off Duty包。圖／路易威登提供 Off Duty Backpack Vibe後背包款，12萬4,000元。圖／路易威登提供 知名KOL徐琁（Cos）演繹全新Off Duty包。圖／路易威登提供 Off Duty Backpack Vibe後背包款。圖／路易威登提供 Off Duty Backpack Vibe後背包款，12萬4,000元。圖／路易威登提供

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