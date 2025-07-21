《聖母殺手》影迷瘋刷12次飛台朝聖未剪版！直呼：有夠狠、有夠好哭

韓國暑期話題動作鉅獻《聖母殺手》自 18 日在台上映以來好評不斷，不僅吸引台灣觀眾進場支持，更有韓國影迷累計觀影超過 12 次，特地飛來台灣朝聖，只為一睹「一刀未剪版」的完整內容，展現驚人忠誠與跨國人氣。為回應影迷熱情，片商特別策劃快閃活動，邀請 Coser 化身劇中銀髮殺手「爪角」，驚喜現身台北西門町與觀眾零距離互動，引發社群網友熱議：「這個殺手太美了！」

此次活動以「殺手出任務」為主題，Coser 造型靈感來自電影海報與劇中角色「爪角」，以白襯衫搭配皮件裝束帥氣登場，隨身攜帶槍袋與短刀，高度還原角色造型與妝容，展現冷酷的氣場，引發民眾駐足圍觀拍照。現場亦安排抽獎環節，與影迷互動熱烈，增添參與感，除了影迷表示驚喜，更有觀眾直呼：「Coser 真的神還原，還比電影裡的女主角更美！」充分展現角色魅力，也進一步拉近電影與觀眾之間的距離。

《聖母殺手》影迷在影城前與Coser熱情拍照（鴻聯國際提供）

《聖母殺手》由韓國資深實力派演員李慧英領銜主演，她以年過花甲之齡，詮釋一位身手矯健、冷靜果斷的銀髮女殺手，展現驚人的表演張力。電影融合動作與犯罪懸疑元素，更深刻描繪她與金聖喆飾演的年輕殺手「鬥牛」之間的情感衝突，讓觀眾能感受到導演閔奎東對本片的野心與企圖心。

其中一段與「博愛座」相關的劇情，在預告釋出時即成為話題焦點，帶動高度討論與期待。該場景因貼切反映社會現況，且即時呼應近期「博愛座更名政策」，成功引發跨世代觀眾廣泛共鳴，成為戲院內最受討論的片段之一，也展現導演對時事的敘事掌控力。

另有不少觀眾發現片中藏有彩蛋與細節安排，許多人甚至二刷、三刷只為尋找線索。其中最令人驚喜的是，曾於《黑暗榮耀》中飾演宋慧喬母親的已故演員朴志雅，驚喜現身《聖母殺手》，客串一名欺凌長者、強奪財物的惡劣看護，最終遭神祕殺手私刑制裁，這段演出也成為朴志雅的銀幕遺作，更讓本片增添一層難以忽視的情感重量。

《聖母殺手》現正全台熱映中，不論是追求高張力動作場面的觀眾，或是喜愛情感層次與角色深度的影迷，都能在本片中獲得滿足。片商表示，本次快閃活動不僅作為電影宣傳的一環，也期望透過與觀眾的實體互動，能更深入體驗電影所傳達的角色魅力與氛圍。後續也將視反應規劃限定特典，邀請影迷一同加入這場刺激且感動的觀影旅程，如需更多購票詳情請洽各大影城。

《聖母殺手》特別版海報（鴻聯國際提供）

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