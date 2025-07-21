遠百父親節寵爸回饋 百貨服飾滿5000送300 App會員加贈100
父親節別冷落了爸爸，遠東百貨要向爸爸們說聲父親節快樂，遠百父親節檔期7月23日起8月10日「爸」氣登場，回饋鎖定百貨服飾、保健器材、大家電，讓大家在這個節日裡高調炫「父」，除了送禮，父親節也是屬於男士們的節日，透過這個優惠檔期，添購所需好好愛自己。
遠百端出的父親節回饋內容，7月23日至8月3日首12日百貨服飾當日累計滿5,000元送300元，遠百App會員單筆滿5,000加贈100元，買愈多送愈多。全檔期贈送還有全館HAPPY GO Pay獨享當日單筆刷5,000元送100元，保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿10,000元送1,000元。
台南大遠百抵用券加碼，7月23日至8月31日出示紙本當日火車票、高鐵票或任何交通憑證，可到5樓客服中心兌換100元餐飲券一張，數量有限送完為止。88節檔期持遠百App於百貨服飾當日累計消費滿5,000元加送200元餐飲券，內含100元星巴克咖啡券、100元餐飲券各一張。
想買國際精名品可以再享分期優惠，7月23日至7月27日首5日持8大銀行信用卡在遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百當日單筆刷10,000元並分6期者送500元，台中大遠百送300元。
全館(含精品、數位3C、大家電)7月23日至7月29日首7日持6大銀行信用卡當日刷滿50,000元並分6期者送2,000元，台中大遠百送1,000元。
整檔持9大銀行信用卡全館(數位3C、MUJI除外)當日單筆刷6,000元並分6期者送200元，板橋中山獨家加贈美食金100元。7月23日至8月3日首12日持8大銀行信用卡在數位3C(含APPLE)當日單筆刷10000元並分6期者送500元。
遠百各店也推出親子活動，從遠百竹北「超能偶爸」系列活動考驗親子默契；新竹大遠百88節檔期推出夏令營小職人體驗熱鬧登場；台中大遠百有Jolly Factory親子互動挑戰；台南大遠百8月1日舉辦「熱熱鬧鬧來一桌台南的辦桌文化」講座；高雄大遠百「2025小小消防英雄闖關趣」，藉由遊戲學習防災正確觀念。
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